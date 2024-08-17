  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Кайсериспор
1:1
Перерыв
Сивасспор
0'
1:0
14' Гол
Кардозу Мигел
1:1
17' Гол
Радакович Урош
21' Желтая карточка
Кардозу Мигел
36' Желтая карточка
Чифтчи Угюр

Ход матча

14'
Кардозу Мигел
(Бурабия Мехди)
1:0
17'
1:1
Радакович Урош
21'
Кардозу Мигел
 
36'
 
Чифтчи Угюр

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Сивасспор
3.50
Реклама, zenit.win
3.30
Реклама, pari.ru
3.48
Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
28
Дживелек
Рамазан
16
Озбек
Мехмет
20
Мане
Карлуш
7
Кардозу
Мигел
35
Вурал
Али
Шашал
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
53
Emirhan
Basyigit
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Притчард
Алекс
9
Манай
Рей
Кайсериспор
4-2-3-1
Сивасспор
5-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Сивасспор

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.6%
50%
19.4%
11 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
1:3
ТМК
0:0
ТМК
2:2
С
1:1
С
4:1
К
2:3
С
2:1
С
3:0
ТМК
1:1
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:4
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
1:1
К
1:1
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1
С
6:2
С
1:0
С
4:1
С
2:2
С
2:4
С
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.3

Среднее время на гол

62
69

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.53
1.28

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 1 1
Бурабия Мехди 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 1 0.5

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 1 0
Тургунбаев Азизбек 1 0

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сивасспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сивасспор
 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гёзтепе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сивасспор
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ризеспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аланьяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 36'
    Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Г О О О О Л - Радакович Урош бьет в цель!
  • 14'
    Бурабия Мехди сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.40. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.40 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Сивасспор
3.50
Реклама, zenit.win
3.30
Реклама, pari.ru
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайсериспор 1:1 Сивасспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кайсериспор
Сивасспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный