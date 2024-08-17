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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
14' Гол
Кардозу Мигел
1:1
17' Гол
Радакович Урош
21' Желтая карточка
Кардозу Мигел
36' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:2
50' Гол
Радакович Урош
74' Вторая желтая карточка
Чифтчи Угюр
87' Желтая карточка
Jan Bieganski
90'+11

Ход матча

14'
Кардозу Мигел
(Бурабия Мехди)
1:0
17'
1:1
Радакович Урош
21'
Кардозу Мигел
 
36'
 
Чифтчи Угюр
50'
1:2
Радакович Урош
(Притчард Алекс)
62'
Баокен Стефан
Мане Карлуш
 
62'
Боа Морте Аилтон
Дживелек Рамазан
 
74'
 
Чифтчи Угюр
78'
Карими Али
Озбек Мехмет
 
80'
 
Jan Bieganski
Притчард Алекс
80'
 
Пуггурас Ахиллеас
Башсан Эмрах
84'
 
Камара Самба
Emirhan Basyigit
84'
Сариарслан Тальха
Бурабия Мехди
 
87'
 
Jan Bieganski
90'
 
Bekir Boke
Харисис Харилаос
90'
 
Эрдал Зия
Манай Рей

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
28
Дживелек
Рамазан
16
Озбек
Мехмет
20
Мане
Карлуш
7
Кардозу
Мигел
35
Вурал
Али
Шашал
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
53
Emirhan
Basyigit
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Притчард
Алекс
9
Манай
Рей
Кайсериспор
4-2-3-1
Сивасспор
5-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Сивасспор

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.6%
50%
19.4%
11 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
1:3
ТМК
0:0
ТМК
2:2
С
1:1
С
4:1
К
2:3
С
2:1
С
3:0
ТМК
1:1
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:4
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
1:1
К
1:1
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1
С
6:2
С
1:0
С
4:1
С
2:2
С
2:4
С
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.3

Среднее время на гол

62
69

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.53
1.28

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 1 1
Бурабия Мехди 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 1
Притчард Алекс 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 1 1
Тургунбаев Азизбек 1 0
Jan Bieganski 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Сивасспор

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Ризеспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ризеспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фенербахче
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аланьяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Сивасспор Радакович Урош 2
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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