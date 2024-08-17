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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Адана Демирспор
0:1
Перерыв
Ризеспор

Ход матча

41'
0:1
Аликулов Хусниддин
(Нильсен Каспер)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Ризеспор
8.83
5.10
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2.60
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Все Коэффициенты
27
Deniz
Donmezer
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
6
Родригес
Хосе
15
Манев
Йован
13
Мохаммади
Милад
8
Айдоган
Тайфун
58
Маэстро
20
Мишю
Эдуар
7
Сари
Юсуф
11
Бараси
Юсуф
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
6
Папаниколау
Яннис
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
Адана Демирспор
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Ризеспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
К
3:4
С
1:3
С
3:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:3
КТ
1:1
КТ
2:1
ТПЛ
1:2
ТПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 1
Нильсен Каспер 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммади Милад 1 0
Маэстро 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4
Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Ризеспор

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аланьяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сивасспор Радакович Урош 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Фенербахче Джеко Эдин 2
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Аликулов Хусниддин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Ризеспор
8.83
5.10
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