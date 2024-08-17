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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Адана Демирспор
1:2
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
41' Гол
Аликулов Хусниддин
53' Желтая карточка
Сари Юсуф
0:2
74' Гол
Соу Али
90' Желтая карточка
Гюлер Семих
1:2
90' Пенальти
Бараси Юсуф
90'+8

Ход матча

41'
0:1
Аликулов Хусниддин
(Нильсен Каспер)
46'
Алиуи Набиль
Айдоган Тайфун
 
53'
Сари Юсуф
 
64'
 
Хаджиахметович Амир
Варешанович Дал
67'
Аймбетов Абат
Родригес Хосе
 
74'
0:2
Соу Али
(Шахин Мухаммет Таха)
76'
 
Булут Эмрекан
Зекири Альтин
76'
Бурак Абдулсамет
Манев Йован
 
76'
Buenyamin Balat
Сари Юсуф
 
82'
Кол Али Явуз
Мишю Эдуар
 
90'
 
Яшар Сейфеттин Анил
Олавоин Ибрахим
90'
 
Минчев Мартин
Акинтола Дэвид
90'
Гюлер Семих
 
90'
Бараси Юсуф
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
27
Deniz
Donmezer
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
6
Родригес
Хосе
15
Манев
Йован
13
Мохаммади
Милад
8
Айдоган
Тайфун
58
Маэстро
20
Мишю
Эдуар
7
Сари
Юсуф
11
Бараси
Юсуф
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
6
Папаниколау
Яннис
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
Адана Демирспор
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Ризеспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
К
3:4
С
1:3
С
3:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:3
КТ
1:1
КТ
2:1
ТПЛ
1:2
ТПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 1 (1) 0.5
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 1
Соу Али 1 0.5
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Сари Юсуф 1 0
Маэстро 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Адана Демирспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4
Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Ризеспор

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аланьяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Сивасспор Радакович Урош 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Фенербахче Джеко Эдин 2
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Нильсен Каспер сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Аликулов Хусниддин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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