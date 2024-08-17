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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Гёзтепе
0:2
Перерыв
Фенербахче
0'
0:1
45' Пенальти
Джеко Эдин
0:2
45' Гол
Эн-Несири Юссеф

Ход матча

45'
0:1
Джеко Эдин
45'
0:2
Эн-Несири Юссеф
(Шиманьски Себастьян)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
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Гёзтепе
Ничья
Фенербахче
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1
Озчимен
Арда
22
Гюнтер
Корай
5
Heliton
20
Дисмас
Новатус
24
Нильсен
Лассе
66
Silva
21
Эрдоган
Доган
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
9
Канатсизкуш
Кубилай
79
Romulo
Cruz
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
2
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
10
Тадич
Душан
5
Юксек
Исмаил
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
19
Эн-Несири
Юссеф
9
Джеко
Эдин
Гёзтепе
5-3-2
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Гёзтепе
Фенербахче

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:3
С
2:1
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
КТ
4:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 (1) 1
Эн-Несири Юссеф 1 0.5
Сен-Максимен Аллан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2
Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 0:0 Бандырмаспор - Гёзтепе 0:2 Гёзтепе - Алтай 4:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1
Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2

Результаты матчей

Гёзтепе
Фенербахче

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аланьяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Сивасспор Радакович Урош 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Фенербахче Джеко Эдин 2
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
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