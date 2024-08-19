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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
21' Гол
Фернандеш Желсон II
64' Желтая карточка
Кара Айтач
74' Желтая карточка
Ходжич Армин
76' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
1:1
90' Гол
Да Кошта Нуну
90'+7

Ход матча

21'
Фернандеш Желсон II
1:0
62'
Ходжич Армин
Педру Руй
 
62'
Джонатан Окоронкво
Страндберг Карлос
 
64'
 
Кара Айтач
65'
 
Кевин Родригес
Озчан Ясин
74'
Ходжич Армин
 
76'
Бамгбойе Фуншо
 
77'
 
Гюл Гёкхан
Садику Лорет
78'
Аличи Керим
Чорекчи Камил
 
78'
Ривас Ригоберто
Фернандеш Желсон II
 
81'
Демир Дженгиз
Йылмаз Реджеп
 
82'
 
Кафу Карлуш
Кара Айтач
82'
 
Омеруо Кеннет
Опоку Николас
90'
1:1
Да Кошта Нуну

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
7
Бамгбойе
Фуншо
8
Массанга
Шандрель
17
Дьяк
Ламин
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
Хатайспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Касымпаша

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
1:4
С
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 1
Педру Руй III 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 2 1
Винк Клаудио 1 0.5
Янниотис Андреас 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 1 0
Ходжич Армин II 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0

Результаты матчей

Хатайспор
Касымпаша

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Бодрумспор Musah Mohammed 2
Антальяспор Вурал Гюрай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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