Тур: 2. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
4:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаMelih Kabasakal
0:1
30' ГолДимитров Здравко
1:1
46' ГолБруно Джанни
51' Желтая карточкаMusah Mohammed
2:1
55' ГолТиам Маме
3:1
86' ГолСайс Самуэль
4:1
90' ГолАкбунар Халиль
90'+6
Ход матча
30'
0:1
46'
1:1
51'
55'
2:1
86'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
77
Мераш
Умут
99
Бруно
Джанни
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
-
24 Качар ТугайПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Имери ОмарПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Нападающий
-
-
91 Enes Ogruce
-
21 Ahmet Aslan
-
17 Burak Coban
-
19 Haqi Osman
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
История личных встреч
Эюпспор
Бодрумспор
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Среднее время на гол
105
70
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
0.29
Среднее время на гол
57
315
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
114
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|2
|1
|Бруно Джанни
|1
|0.5
|Акбунар Халиль
|1
|0.5
|Тиам Маме
|1
|0.5
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димитров Здравко
|1
|0.5
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|2
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бодрумспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Эюпспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бодрумспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3
Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Эюпспор - Кечиоренгюджю 2:0 Эюпспор - Эрзурумспор 3:0
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1
Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0 Умраниеспор - Бодрумспор 1:2 Бодрумспор - Генчлербирлиги 1:0
Результаты матчей
Эюпспор
Бодрумспор
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Радакович Урош
|2
|Бешикташ
|Силва Рафа
|2
|Эюпспор
|Сайс Самуэль
|2
|Аланьяспор
|Кордова Серхио
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|2
|Антальяспор
|Вурал Гюрай
|1