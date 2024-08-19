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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Эюпспор
4:1
Конец матча
Бодрумспор
0'
5' Желтая карточка
Melih Kabasakal
0:1
30' Гол
Димитров Здравко
1:1
46' Гол
Бруно Джанни
51' Желтая карточка
Musah Mohammed
2:1
55' Гол
Тиам Маме
3:1
86' Гол
Сайс Самуэль
4:1
90' Гол
Акбунар Халиль
90'+6

Ход матча

5'
Melih Kabasakal
 
30'
0:1
Димитров Здравко
(Uzeyir Ergun)
46'
Бруно Джанни
1:1
51'
 
Musah Mohammed
55'
Тиам Маме
(Бруно Джанни)
2:1
63'
 
Пушкаш Георге
Бразау Педру
63'
 
Ahmet Aslan
Samet Yalcin
75'
Сайс Самуэль
Акбаба Эмре
 
75'
Акбунар Халиль
Бруно Джанни
 
76'
Качар Тугай
Бингол Тайфур
 
76'
 
Haqi Osman
Димитров Здравко
83'
 
Бильсель Эге
Фреди Гомеш
86'
Сайс Самуэль
(Кутуджу Ахмед)
3:1
87'
Сешлар Свит
Кутуджу Ахмед
 
90'
Токёз Дорукхан
Мидтше Фредрик
 
90'
Акбунар Халиль
(Сешлар Свит)
4:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Озер
Берке
75
Бингол
Тайфур
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
77
Мераш
Умут
18
Мидтше
Фредрик
23
Кутуджу
Ахмед
8
Акбаба
Эмре
99
Бруно
Джанни
57
Melih
Kabasakal
9
Тиам
Маме
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
8
Samet
Yalcin
26
Musah
Mohammed
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
7
Димитров
Здравко
41
Байракдар
Гокдениз
Эюпспор
4-1-4-1
Бодрумспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Бодрумспор

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛТ
0:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:0
ВЛ
0:0
ВЛ
1:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:2
ВЛ
0:0
ВЛ
2:3
ВЛ
0:0
ВЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Среднее время на гол

105
70

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
0.29

Среднее время на гол

57
315

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
114

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 2 1
Бруно Джанни 1 0.5
Акбунар Халиль 1 0.5
Тиам Маме 1 0.5
Кутуджу Ахмед 0 0
Сешлар Свит 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димитров Здравко 1 0.5
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 2 0
Celal Dumanli 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бодрумспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эюпспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бодрумспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3
Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Эюпспор - Кечиоренгюджю 2:0 Эюпспор - Эрзурумспор 3:0
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1
Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0 Умраниеспор - Бодрумспор 1:2 Бодрумспор - Генчлербирлиги 1:0

Результаты матчей

Эюпспор
Бодрумспор

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Бодрумспор Musah Mohammed 2
Антальяспор Вурал Гюрай 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Uzeyir Ergun сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Димитров Здравко бьет в цель!
    • 5'
      Melih Kabasakal получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эюпспор 4:1 Бодрумспор онлайн

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