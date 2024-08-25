  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
23' Гол
Kevin Serna
23' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
42' Желтая карточка
Лянко Войнович
43' Желтая карточка
Гансо Пауло
0:2
59' Гол
Ариас Джон
63' Желтая карточка
Rubens
71' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
74' Желтая карточка
Mano Menezes
78' Желтая карточка
Арана Гильерме
81' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
90'+7
22
Эверсон
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
26
Саравия
Ренсо
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
20
Бернард
Дуарте
13
Арана
Гильерме
42
Carlos
Amaral
11
Варгас
Эдуардо
1
Фабио
Лопес
29
Тьяго
Сантос
30
Мело
Фелипе
3
Силва
Тьяго
23
Гуга
III
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
Атлетико Минейро
3-5-2
Флуминенсе
3-5-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 6 побед

36 матчей

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
52.8%
25%
8 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.16

Среднее время на гол

47
77

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.32
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.27
Варгас Эдуардо 4 0.18
Скарпа Густаво 3 (1) 0.14
Igor Gomes 2 (1) 0.09
Сарачо Федерико 2 0.09
Carlos Amaral 2 0.09
Арана Гильерме 1 0.05
Brahian Palacios 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 4 0.17
Гансо Пауло 3 0.13
Ариас Джон 2 0.09
Кано Херман 2 0.09
Лима II 2 0.09
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 7 1
Батталья Родриго 5 2
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Лянко Войнович 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Igor Gomes 2 0
Paulo Monteiro 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Тьяго Сантос 4 0
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Силва Тьяго 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
2
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
10
Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Флуминенсе
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

16
6
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
6
38%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Забито

29
17
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
8
28%
6
35%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
7
24%
2
12%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
7
23%
7
26%
61-75
5
16%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Точный счет

1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
5
1.5
1
11
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
9
10
12
1.5
4
19
2
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 14 4 5 41 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 22 11 4 7 31 - 24 37
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 23 6 4 13 25 - 36 22
18.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
3.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
4.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
6.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 12 3 3 6 11 - 17 12
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
14.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
15.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
16.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
17.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Бруно Фукс получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кауан Элиас сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Kevin Serna бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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