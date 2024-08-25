Тур: 24.
0:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолKevin Serna
23' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
42' Желтая карточкаЛянко Войнович
43' Желтая карточкаГансо Пауло
0:2
59' ГолАриас Джон
63' Желтая карточкаRubens
71' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
74' Желтая карточкаMano Menezes
78' Желтая карточкаАрана Гильерме
81' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
90'+7
Ход матча
23'
0:1
42'
43'
51'
59'
0:2
63'
70'
74'
75'
78'
81'
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
29
Тьяго
Сантос
30
Мело
Фелипе
23
Гуга
III
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Kevin SernaНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Матеус РейсПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
80 Теранс ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Минейро
Флуминенсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 6 побед
36 матчей
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
52.8%
25%
8 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.16
Среднее время на гол
47
77
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.72
1.08
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.32
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.27
|Варгас Эдуардо
|4
|0.18
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.14
|Igor Gomes
|2 (1)
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.09
|Carlos Amaral
|2
|0.09
|Арана Гильерме
|1
|0.05
|Brahian Palacios
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|4
|0.17
|Гансо Пауло
|3
|0.13
|Ариас Джон
|2
|0.09
|Кано Херман
|2
|0.09
|Лима II
|2
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Лянко Войнович
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Тьяго Сантос
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Флуминенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
2
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
10
Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Флуминенсе
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
6
38%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
2
12%
5
31%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Забито
29
17
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
3
10%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
8
28%
6
35%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
7
24%
2
12%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
4
13%
6
22%
46-60
7
23%
7
26%
61-75
5
16%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Точный счет
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
66
55
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
149
1012
419
220
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7