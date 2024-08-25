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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:0
Первый тайм: 44'
Интер Турку
0'
29' Желтая карточка
Меллер Лиэм

Ход матча

29'
Меллер Лиэм
 
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
2.44
3.60
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3.45
Все Коэффициенты
1
Ост
Джесси
5
О'Шоунесси
Даниэль
6
Хальме
Аапо
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
22
Меллер
Лиэм
80
Палуметс
Кевор
23
Коку
Озан
99
Альбанезе
Алессандро
9
Планж
Люк
94
Эрвин
Ли
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
28
Axel
Kouame
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.5%
63.6%
17 побед 21 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 0 побед

24 матча

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 15 побед

57 матчей

49.1%
29.8%
21.1%
28 побед 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.8%
56.1%
14.1%
17 побед 32 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

В
0:1
В
2:0
В
1:3
В
4:1
В
3:0
К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Голы

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.84
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.12
0.84

Среднее время на гол

80
107

Всего голов

86
60

Голов в среднем за матч

1.51
1.05

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.33
Кескинен Топи 7 (1) 0.33
Лингман Лукас 3 (2) 0.14
Банде Хассане 3 0.14
Эрвин Ли 3 0.14
Хостикка Сантери 2 0.1
Олусанья Антони 2 0.1
Меллер Лиэм 2 0.1
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Паллас Ноа 1 0.05
Тойвио Йоона 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.05
_Ezeh D. 1 0.05
Stanislav Baranov 1 0.05
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 (2) 0.33
Ставицки Тимо 5 0.24
Djoully Nzoko 4 0.19
Ботье Жан 4 (2) 0.19
Флориан Кребс 3 0.14
Ярвинен Ииро 3 0.14
Luka Kuittinen 3 0.14
Thomas Lahdensuo 2 0.1
Хямяляйнен Юусо 2 0.1
Тамминен Матиас 1 0.05
Axel Kouame 1 (1) 0.05
Joonas Kekarainen 1 0.05
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Хальме Аапо 4 0
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Паллас Ноа 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Планж Люк 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
ХИК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

14
23
ХИК
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Интер Турку
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
7
33%
6
46%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
3
20%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
6
55%
76-90

Забито

37
36
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
6
16%
7
19%
31-45
5
14%
1
3%
46-60
8
22%
6
17%
61-75
10
27%
12
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
5
25%
4
15%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
20%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0
Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3

Результаты матчей

ХИК
Интер Турку

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
5 раз 25%
3:0
4 раза 20%
2:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ХИК
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
8
3
4
6
2.5
6
5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
7
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
10
10
1.5
10
10
7
13
2.5
7
13
3
17
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 21 13 5 3 36 - 20 44
2.
Ильвес
 21 11 5 5 44 - 24 38
3.
ХИК
 0:0 21 11 5 5 37 - 20 38
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 21 10 4 7 34 - 31 34
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 0:0 21 8 5 8 36 - 27 29
8.
Гнистан
 20 7 5 8 30 - 33 26
9.
Оулу
 21 5 6 10 25 - 34 21
10.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
11.
Мариехамн
 0:1 21 4 5 12 18 - 35 17
12.
ЕИФ Экенас
 21 3 3 15 18 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 10 9 0 1 21 - 7 27
2.
ХИК
 0:0 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
5.
Интер Турку
 0:0 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Гнистан
 10 5 1 4 12 - 13 16
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 0:1 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
3.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
4.
ХИК
 0:0 10 4 2 4 16 - 14 14
5.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 0:0 10 2 2 6 13 - 15 8
9.
Мариехамн
 0:1 11 2 1 8 8 - 19 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Ильвес Арифи Дони 1 7
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Меллер Лиэм получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
2.44
3.60
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3.45
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Где смотреть матч ХИК 0:0 Интер Турку онлайн

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ХИК
Интер Турку
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