Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
1:0
Конец матча
Ход матча
29'
55'
71'
1:0
22
Меллер
Лиэм
23
Коку
Озан
94
Эрвин
Ли
28
Axel
Kouame
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Меллер ЛиэмПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.5%
63.6%
17 побед 21 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 0 побед
24 матча
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 15 побед
57 матчей
49.1%
29.8%
21.1%
28 побед 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.8%
56.1%
14.1%
17 побед 32 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
1.84
1.31
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.12
0.84
Среднее время на гол
80
107
Всего голов
86
60
Голов в среднем за матч
1.51
1.05
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.33
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.33
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.14
|Банде Хассане
|3
|0.14
|Эрвин Ли
|3
|0.14
|Хостикка Сантери
|2
|0.1
|Олусанья Антони
|2
|0.1
|Меллер Лиэм
|2
|0.1
|Хальме Аапо
|2
|0.1
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Паллас Ноа
|1
|0.05
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.05
|_Ezeh D.
|1
|0.05
|Stanislav Baranov
|1
|0.05
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7 (2)
|0.33
|Ставицки Тимо
|5
|0.24
|Djoully Nzoko
|4
|0.19
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.19
|Флориан Кребс
|3
|0.14
|Ярвинен Ииро
|3
|0.14
|Luka Kuittinen
|3
|0.14
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.1
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.1
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.05
|Joonas Kekarainen
|1
|0.05
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальме Аапо
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
ХИК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Интер Турку
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
14
23
ХИК
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Интер Турку
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
9%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
6
46%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
3
19%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
6
55%
76-90
Забито
38
36
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
6
16%
7
19%
31-45
5
13%
1
3%
46-60
9
24%
6
17%
61-75
10
26%
12
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
5
25%
4
15%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
20%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0
Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3
Результаты матчей
ХИК
Интер Турку
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
5 раз 24%
3:0
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
6 раз 29%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ХИК
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
83
47
65
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
156
1011
1011
714
714
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|12
|4
|5
|38 - 20
|40
|3.
|21
|11
|5
|5
|44 - 24
|38
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|21
|10
|4
|7
|34 - 31
|34
|6.
|0:0
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|7.
|21
|8
|4
|9
|36 - 28
|28
|8.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|9.
|21
|5
|6
|10
|25 - 34
|21
|10.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|25 - 37
|18
|11.
|21
|4
|5
|12
|18 - 37
|17
|12.
|21
|3
|3
|15
|18 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|23 - 7
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|12 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|10
|2
|1
|7
|13 - 16
|7
|9.
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 7
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8