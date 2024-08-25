ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Матеус Кунья! Все же смогли сравнять счет хозяева. Протащил мяч Аит-Нури по центру к штрафной соперника и в борьбе с Фернандесом отдал поперек на Кунью, которы без сопротивления отправил снаряд в сетку в одно касание.

Устроили словесную перепалку Кунья и Джексон, что переросло в потасовку. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.

Подхватил снаряд на левой бровке Аит-Нури и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Ларсен.

Далеко вбросил аут Доэрти в центр штрафной, где выиграл верховую борьбу Кукурелья и вынес сферу головой на угловой.

Мягко забросил Гомес в штрафную на ход Кунье, но того опередил Фофана и вынес сферу головой подальше от ворот.

По флангу Джексон забрасывал на ход Мудрику, но того опередил Доэрти и вынес сферу в чистом подкате в аут.

Перед своей штрафной Аит-Нури в подкате снес Мадуэке, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Теперь уже Кунья продавил соперника по флангу, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Ларсен в падении пробил крайне неточно.

Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Са и получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

С левого фланга Мудрик искал пасом в штрафной соперника Джексона, но того опередил Москера и вынес головой на угловой.

По флангу отдавал пас Гомес на ход Беллегарду, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

Мог убегать Джексон на ворота соперника после заброса от Фофана, но вышел Са за пределы штрафной и отвел угрозу,

В центре поля получил по ногам Гюсто в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

Очередная остановка в нашем поединке. На ровном месте получил повреждение Доэрти, нуждается он в помощи медиков.

Забросил с центра поля Колвилл на правый фланг, куда забегал Мадуэке, но сохранить сферу в пределах поля ему не уалось.

19' Снова накрутил соперника на фланге Мадуэке и прострелил на линию вратарской, где пробил с ходу Палмер, но не попал в створ ворот.

18' Сместился с правого фланга в штрафную Мадуэке и пробил в дальний нижний угол, но в падении Са смог отбить сферу в сторону.

17' Удалось отыграться хозяевам, но гол был отменен. Ворвался в штрафную соперника Ларсен и выдал поперек на Кунью, который отправил сферу в сетку, но судья зафиксировал офсайд.

16' Выиграл подбор у штрафной соперника Аит-Нури и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

15' Отдавал пас Лемина на правый фланг, куда забегал Доэрти, но мяч в Фофана вынес в аут в чистом подкате.

14' В центре поля Мудрик руками уложил на газон Доэрти в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

13' Мог убегать на ворота соперника Кунья после паса от Хвана, но вышел далеко из ворот Санчес и забрал мяч в руки.

12' Тонко отдавал Кунья теперь в штрафную на Лемина, но тому оторваться от защитника так и не удалось.

11' Догнал мяч на фланге Ларсен и отдал вперед на Кунью, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Фофана.