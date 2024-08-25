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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Вулверхэмптон
1:1
Первый тайм: 36'
Челси
0'
0:1
2' Гол
Джексон Николас
1:1
27' Гол
Кунья Матеус
35' Желтая карточка
Аит-Нури Раян

Ход матча

2'
0:1
Джексон Николас
27'
Кунья Матеус
(Аит-Нури Раян)
1:1
35'
Аит-Нури Раян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 127
Вулверхэмптон 5.5% (7)
X 20.5% (26)
Челси 74% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Челси
8.21
5.10
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4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
2
Доэрти
Мэтт
14
Москера
Йерсон
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
27
Беллегард
Жан-Рикнер
12
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
1
Санчес
Роберт
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
8
Фернандес
Энцо
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
Вулверхэмптон
4-4-2
Челси
4-1-4-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Челси

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 1 0.5
Аит-Нури Раян 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 1 0.5

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Гари 1 0
Гомес Жоао 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1
Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Челси

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Челси
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Челси
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Челси
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Арсенал Сака Букайо 1 (2)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Перед своей штрафной Аит-Нури в подкате снес Мадуэке, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 34'
    По флангу Джексон забрасывал на ход Мудрику, но того опередил Доэрти и вынес сферу в чистом подкате в аут.
  • 33'
    Мягко забросил Гомес в штрафную на ход Кунье, но того опередил Фофана и вынес сферу головой подальше от ворот.
  • Угловой
    32'
    Далеко вбросил аут Доэрти в центр штрафной, где выиграл верховую борьбу Кукурелья и вынес сферу головой на угловой. 
  • 31'
    Подхватил снаряд на левой бровке Аит-Нури и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Ларсен.
  • 30'
    Устроили словесную перепалку Кунья и Джексон, что переросло в потасовку. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Матеус Кунья! Все же смогли сравнять счет хозяева. Протащил мяч Аит-Нури по центру к штрафной соперника и в борьбе с Фернандесом отдал поперек на Кунью, которы без сопротивления отправил снаряд в сетку в одно касание.
  • 27'
    Забросил с центра поля Колвилл на правый фланг, куда забегал Мадуэке, но сохранить сферу в пределах поля ему не уалось.
  • Травма, повреждение
    26'
    Очередная остановка в нашем поединке. На ровном месте получил повреждение Доэрти, нуждается он в помощи медиков.
  • 25'
    В центре поля получил по ногам Гюсто в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
  • 24'
    Мог убегать Джексон на ворота соперника после заброса от Фофана, но вышел Са за пределы штрафной и отвел угрозу, 
  • 23'
    По флангу отдавал пас Гомес на ход Беллегарду, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
  • Угловой
    22'
    С левого фланга Мудрик искал пасом в штрафной соперника Джексона, но того опередил Москера и вынес головой на угловой.
  • 21'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Са и получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
  • 20'
    Теперь уже Кунья продавил соперника по флангу, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Ларсен в падении пробил крайне неточно.
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    • 19'
      Снова накрутил соперника на фланге Мадуэке и прострелил на линию вратарской, где пробил с ходу Палмер, но не попал в створ ворот.
    • Опасный момент
      18'
      Сместился с правого фланга в штрафную Мадуэке и пробил в дальний нижний угол, но в падении Са смог отбить сферу в сторону.
    • Офсайд
      17'
      Удалось отыграться хозяевам, но гол был отменен. Ворвался в штрафную соперника Ларсен и выдал поперек на Кунью, который отправил сферу в сетку, но судья зафиксировал офсайд.
    • 16'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Аит-Нури и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 15'
      Отдавал пас Лемина на правый фланг, куда забегал Доэрти, но мяч в Фофана вынес в аут в чистом подкате.
    • 14'
      В центре поля Мудрик руками уложил на газон Доэрти в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Кунья после паса от Хвана, но вышел далеко из ворот Санчес и забрал мяч в руки.
    • 12'
      Тонко отдавал Кунья теперь в штрафную на Лемина, но тому оторваться от защитника так и не удалось.
    • 11'
      Догнал мяч на фланге Ларсен и отдал вперед на Кунью, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Фофана.
    • Опасный момент
      10'
      С угла поля навесил Кунья на дальнюю штангу, где головой пробивал по воротам Москера, но мяч полетел рядом со стойкой.
    • Угловой
      9'
      Сместился с фланга Беллегард в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник. Будет угловой.
    • 8'
      Отдавал пас по флангу Кайседо на ход Мудрику, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 7'
      С угла поля навесил Мудрик на ближнюю штангу, но после серии рикошетов снаряд вынес подальше от ворот Тоти.
    • Угловой
      6'
      Отдавал пас по флангу Мудрик на ход Фернандесу, но того опередил Доэрти и вынес на угловой в подкате.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Джексон в борьбе против Тоти, но судья зафиксировал нарушение правил.
    • 4'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Кукурелья и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не замкнул.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Николас Джексон! После навеса с угла поля неудачно сыграл Кунья, продлив мяч на дальнюю штангу, где был совсем один Джексон и вколотил снаряд уже в пустой угол ворот головой.
    • 2'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Хван и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Челси

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    5.5% (7)
    Ничья
    21.1% (27)
    Челси
    73.4% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    50% (64)
    1:1 Ничья
    14.1% (18)
    0:1 Челси
    8.6% (11)
    0:2 Челси
    5.5% (7)
    2:1 Вулверхэмптон
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:3 Челси
    1.6% (2)
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