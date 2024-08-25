Тур: 2. Стадион: Молинью. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
2'
0:1
27'
1:1
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Челси
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Среднее время на гол
81
128
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|1
|0.5
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|1
|0.5
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Гари
|1
|0
|Гомес Жоао
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1
Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Челси
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|4
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|2
|Арсенал
|Сака Букайо
|1 (2)
|Манчестер Сити
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Эвертон
|Янг Эшли
|1
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1
|Брайтон
|Милнер Джеймс
|1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Челси
Исход игры
Вулверхэмптон
5.5% (7)
Ничья
21.1% (27)
Челси
73.4% (94)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (74)
Меньше
33.33% (37)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:2 Челси
50% (64)
1:1 Ничья
14.1% (18)
0:1 Челси
8.6% (11)
0:2 Челси
5.5% (7)
2:1 Вулверхэмптон
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Челси
1.6% (2)
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