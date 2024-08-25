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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Борнмут
1:0
Первый тайм: 45'
Ньюкасл
0'
13' Желтая карточка
Кристи Райан
1:0
37' Гол
Тавернер Маркус

Ход матча

13'
Кристи Райан
 
37'
Тавернер Маркус
(Семеньо Антуан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Борнмут 6.8% (8)
X 33.9% (40)
Ньюкасл 59.3% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
28
Араухо
Хулиан
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
25
Келли
Ллойд
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Борнмут
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Ньюкасл

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
61

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 1 0.5
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоэлинтон 1 0.5
Исак Александр 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 1 0
Кук Льюис 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Керкез Милош 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 0 1
Бёрн Дэн 1 0
Холл Льюис 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0
Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2

Результаты матчей

Борнмут
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Борнмут
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Челси
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Борнмут
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Челси
 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Борнмут
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Арсенал Сака Букайо 1 (2)
Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Борнмут: 47%, Ньюкасл: 53%.
  • 45'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 44'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Гордон Энтони
  • 42'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 41'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Борнмут: 46%, Ньюкасл: 54%.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 38'
    Жоэлинтон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
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    Прогнозы 118
    Борнмут 6.8% (8)
    X 33.9% (40)
    Ньюкасл 59.3% (70)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Борнмут
    6.8% (8)
    Ничья
    33.9% (40)
    Ньюкасл
    59.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    36.4% (43)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    0:1 Ньюкасл
    12.7% (15)
    1:0 Борнмут
    4.2% (5)
    0:2 Ньюкасл
    4.2% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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