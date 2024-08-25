Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Жоэлинтон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

37' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тавернер Маркус пробил со штрафного прямо в стенку

32' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

29' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Ньюкасл

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Семеньо Антуан

26' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Борнмут

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Борнмут

20' Хорошую попытку сделал Эванилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кристи Райан получил желтую карточку от судьи

13' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Крафт Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Борнмут

9' Гордон Энтони из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Тавернер Маркус наказан за толчок Валентино Ливраменто

6' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Борнмут начинает с центра поля