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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Борнмут
1:1
Конец матча
Ньюкасл
0'
13' Желтая карточка
Кристи Райан
1:0
37' Гол
Тавернер Маркус
1:1
76' Гол
Гордон Энтони
88' Желтая карточка
Сенеси Маркос
89' Желтая карточка
Бёрн Дэн
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Уттара Данго
90' Желтая карточка
Ираола Андони
90' Желтая карточка
Жоэлинтон
90'+9

Ход матча

13'
Кристи Райан
 
37'
Тавернер Маркус
(Семеньо Антуан)
1:0
58'
 
Триппьер Киран
Ливраменто Валентино
58'
 
Барнс Харви
Мёрфи Джейкоб
64'
Скотт Алекс
Кристи Райан
 
69'
 
Холл Льюис
Келли Ллойд
70'
 
Уиллок Джо
Лонгстафф Шон
72'
Синистерра Луис
Клюйверт Джастин
 
72'
Уттара Данго
Эванилсон
 
76'
1:1
Гордон Энтони
(Барнс Харви)
85'
Джеббисон Дэниел
Тавернер Маркус
 
86'
Смит Адам
Араухо Хулиан
 
88'
Сенеси Маркос
 
89'
 
Бёрн Дэн
89'
 
Альмирон Мигель
Гордон Энтони
90'
Уттара Данго
 
90'
Ираола Андони
 
90'
 
Жоэлинтон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 318 Количество передач 490
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Борнмут 6.8% (8)
X 33.9% (40)
Ньюкасл 59.3% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
28
Араухо
Хулиан
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
25
Келли
Ллойд
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Борнмут
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Ньюкасл

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
61

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 1 0.5
Тавернер Маркус 1 0.5
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоэлинтон 1 0.5
Гордон Энтони 1 0.5
Исак Александр 0 0
Барнс Харви 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ираола Андони 1 0
Кристи Райан 1 0
Кук Льюис 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Керкез Милош 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 0 1
Жоэлинтон 1 0
Холл Льюис 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0
Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2

Результаты матчей

Борнмут
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брентфорд
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Челси Палмер Коул 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Нето Мурара из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Ираола Андони сейчас получил желтую
  • 95'
    Уттара Данго задерживает мяч рукой
  • 95'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Борнмут, будет отменен из-за фола.
  • 94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут.
  • 93'
    Г О О О О О Л! Борнмут забивает! Уттара Данго отличился.
  • 93'
    Кук Льюис из команды Борнмут подал угловой справа.
  • 93'
    Кук Льюис сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 118
    Борнмут 6.8% (8)
    X 33.9% (40)
    Ньюкасл 59.3% (70)
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    Исход игры
    Борнмут
    6.8% (8)
    Ничья
    33.9% (40)
    Ньюкасл
    59.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    36.4% (43)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    0:1 Ньюкасл
    12.7% (15)
    1:0 Борнмут
    4.2% (5)
    0:2 Ньюкасл
    4.2% (5)
    1:3 Ньюкасл
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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