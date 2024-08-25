  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 15'
Бавария
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 124
Вольфсбург 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Бавария 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Бавария
6.50
Реклама, betcity.ru
6.65
Реклама, zenit.win
1.60
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
19
Майер
Ловро
39
Виммер
Патрик
11
Томаш
Тьягу
1
Нойер
Мануэль
23
Боэ
Саша
3
Мин-Чжэ
Ким
2
Упамекано
Дайо
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Вольфсбург
3-4-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Бавария

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
8 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 34 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Второй тайм

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

41 матч

7.3%
9.8%
82.9%
3 победы 4 ничьи 34 победы

Первый тайм

9.8%
26.8%
63.4%
4 победы 11 ничьих 26 побед

Второй тайм

19.5%
29.3%
51.2%
8 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.52

Среднее время на гол

78
171

Всего голов

60
50

Голов в среднем за матч

2.86
2.5

Среднее время на гол

31
36

Всего голов

83
61

Голов в среднем за матч

2.02
1.49

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

44
60

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Бавария
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бавария
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Байер Л Джака Гранит 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    16'
    Подачу Киммиха от углового флага к воротам нейтрализовал Грабара, выбив мяч кулаками в сторону центрального круга.
  • Угловой
    15'
    Гости разыграли угловой удар. Справа последовала подача на Киммиха, чей удар головой Грабара сумел отразить.
  • Травма, повреждение
    14'
    Грабаре потребовалась помощь медиков. Нужно отметить, что голкипер "Вольфсбурга" играет в маске, и попадание в лицо мячом для него болезненно.
  • Опасный момент
    13'
    Кейн справа прорвался к воротам, но его удар в ближний угол Грабара сумел отразить лицом.
  • Фол, нарушение
    12'
    Майер на чужой половине поля ударил по ногам Дэвиса.
  • Угловой
    11'
    Киммих неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками у ближней штанги.
  • Опасный момент
    10'
    Удар Гнабри слева из пределов штрафной площади отразил Грабара, выставив руку вверх.
  • 9'
    Боэ на правом фланге обыграл Томаша, но его навес к воротам заблокировал Зесигер.
  • 8'
    Баку в чужой штрафной площади побежал прессинговать Упамекано, но отскок мяча получился точно в руки Нойеру.
  • 7'
    "Вольфсбург" старается быстро доставить мяч к чужой штрафной площади, а гости всё делают более аккуратно им неспешно через множество передач.
  • 6'
    Каминьски слева сместился к центру, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Киммих.
  • 5'
    В хорошем темпе команды начали встречу. Мяч быстро перемещается между штрафными площадками. Надо прибавить только в ударах по воротам.
  • 4'
    Олисе справа подошёл к штрафной площади и с линии сделал заброс к дальней штанге, где партнёров не было.
  • Фол, нарушение
    3'
    Томаш в центре поля опасно прыгнул в ноги Боэ.
  • 2'
    "Вольфсбург" играет в салатовой форме, "Бавария" - в серо-чёрной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фольксваген-Арене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    1.6% (2)
    Ничья
    6.3% (8)
    Бавария
    92.1% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (91)
    Меньше
    18.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    43.7% (55)
    1:3 Бавария
    19% (24)
    0:2 Бавария
    13.5% (17)
    2:4 Бавария
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:3 Бавария
    1.6% (2)
    0:1 Бавария
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вольфсбург
    Бавария
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный