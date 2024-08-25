Удар Гнабри слева из пределов штрафной площади отразил Грабара, выставив руку вверх.

Киммих неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками у ближней штанги.

Майер на чужой половине поля ударил по ногам Дэвиса.

Кейн справа прорвался к воротам, но его удар в ближний угол Грабара сумел отразить лицом.

Грабаре потребовалась помощь медиков. Нужно отметить, что голкипер "Вольфсбурга" играет в маске, и попадание в лицо мячом для него болезненно.

Подачу Киммиха от углового флага к воротам нейтрализовал Грабара, выбив мяч кулаками в сторону центрального круга.

9' Боэ на правом фланге обыграл Томаша, но его навес к воротам заблокировал Зесигер.

8' Баку в чужой штрафной площади побежал прессинговать Упамекано, но отскок мяча получился точно в руки Нойеру.

7' "Вольфсбург" старается быстро доставить мяч к чужой штрафной площади, а гости всё делают более аккуратно им неспешно через множество передач.

6' Каминьски слева сместился к центру, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Киммих.

5' В хорошем темпе команды начали встречу. Мяч быстро перемещается между штрафными площадками. Надо прибавить только в ударах по воротам.

4' Олисе справа подошёл к штрафной площади и с линии сделал заброс к дальней штанге, где партнёров не было.

3' Томаш в центре поля опасно прыгнул в ноги Боэ.