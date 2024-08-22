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Тур: 1. Стадион: .
Вольфсбург
 
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Бавария
Прогнозы 56
Вольфсбург 0% (0)
X 3.6% (2)
Бавария 96.4% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вольфсбург
Ничья
Бавария
6.50
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1.48
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вольфсбург
Бавария

История личных встреч

Вольфсбург
Бавария

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
8 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

2.9%
97.1%
0 побед 1 ничья 34 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Второй тайм

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

41 матч

7.3%
9.8%
82.9%
3 победы 4 ничьи 34 победы

Первый тайм

9.8%
26.8%
63.4%
4 победы 11 ничьих 26 побед

Второй тайм

19.5%
29.3%
51.2%
8 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.52

Среднее время на гол

78
171

Всего голов

60
50

Голов в среднем за матч

2.86
2.5

Среднее время на гол

31
36

Всего голов

83
61

Голов в среднем за матч

2.02
1.49

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

44
60

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2
Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3
Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 56
    Вольфсбург 0% (0)
    X 3.6% (2)
    Бавария 96.4% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Бавария
    6.50
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    6.40
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    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    0% (0)
    Ничья
    3.6% (2)
    Бавария
    96.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    42.9% (24)
    1:3 Бавария
    21.4% (12)
    0:2 Бавария
    16.1% (9)
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