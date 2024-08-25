Тур: 24.
0'
19' Желтая карточкаHigor Meritao
41' Желтая карточкаКристальдо Франко
56' Желтая карточкаMarcelo Hermes
Ход матча
19'
46'
56'
65'
8
Newton
10
Маркиньос
IV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Alisson III
-
-
-
17 Matheus XV
-
20 Дуду V1
-
30 Hiago Alves
-
77 Werik
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Крисьюма
Гремио
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.27
|Matheus XV
|5
|0.23
|Кайке Артур
|3
|0.14
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.09
|Gustavo Barreto
|2
|0.09
|Трауко Мигель
|2
|0.09
|Fellipe Mateus
|2
|0.09
|Higor Meritao
|2
|0.09
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|Newton
|1
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.05
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.05
|Renato Kayzer
|1
|0.05
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.14
|Gustavo Gomes
|3
|0.14
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.14
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.09
|Gustavo Martins
|2
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.09
|Павон Кристиан
|1
|0.05
|Вильясанти Матиас
|1
|0.05
|Монсальве Мигель
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.05
|Эли Родриго
|1
|0.05
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гремио
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
5
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
9
9
Крисьюма
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Гремио
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
30
21
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
3
10%
2
10%
1-15
1
3%
5
24%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
5
24%
76-90
Пропущено
32
24
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 14
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
7
22%
5
21%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
7
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3
Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Результаты матчей
Крисьюма
Гремио
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:2
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
2
7 раз 33%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
37
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
138
813
615
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|0:0
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|22
|12
|5
|5
|36 - 25
|41
|5.
|0:0
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|31 - 23
|38
|7.
|22
|11
|4
|7
|31 - 24
|37
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|30 - 32
|26
|14.
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|15.
|0:0
|22
|7
|4
|11
|20 - 25
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|23
|6
|4
|13
|25 - 36
|22
|18.
|0:1
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|6.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|0:1
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|16 - 17
|16
|15.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|18.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 14
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|17.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7