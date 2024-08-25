  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Крисьюма
0:0
Второй тайм: 86'
Гремио
0'
19' Желтая карточка
Higor Meritao
41' Желтая карточка
Кристальдо Франко
56' Желтая карточка
Marcelo Hermes
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
8
Newton
5
Higor
Meritao
10
Маркиньос
IV
22
Marcelo
Hermes
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
11
Монсальве
Мигель
10
Кристальдо
Франко
22
Брайтвайт Мартин
7
Сотельдо
Йеферсон
Крисьюма
4-4-2
Гремио
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Гремио

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
К
0:1
К
0:1
БСА
0:3
БСА
2:0
БСА
1:2
БСА
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.27
Matheus XV 5 0.23
Кайке Артур 3 0.14
Клаудиньо Родригес 2 0.09
Gustavo Barreto 2 0.09
Трауко Мигель 2 0.09
Fellipe Mateus 2 0.09
Higor Meritao 2 0.09
Marcelo Hermes 1 0.05
Newton 1 0.05
Rodrigo Fagundes 1 0.05
Анхель Вилькер 1 0.05
Фигейреду Тобиаш 1 0.05
Renato Kayzer 1 0.05
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 3 0.14
Gustavo Gomes 3 0.14
Кристальдо Франко 3 (1) 0.14
Брайтвайт Мартин 2 0.09
Gustavo Martins 2 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.09
Павон Кристиан 1 0.05
Вильясанти Матиас 1 0.05
Монсальве Мигель 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.05
Эли Родриго 1 0.05
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Higor Meritao 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 5 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Педро Жоао II 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гремио
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
5
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

9
9
Крисьюма
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Гремио
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

30
21
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
3
10%
2
10%
1-15
1
3%
5
24%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
5
24%
76-90

Пропущено

32
24
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 14
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
5
21%
16-30
7
22%
5
21%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
7
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2
Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3
Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2

Результаты матчей

Крисьюма
Гремио

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:2
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
2
7 раз 33%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
13
8
8
13
1.5
6
15
1
20
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
5.
Байя
 0:0 24 11 6 7 33 - 25 39
6.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
7.
Крузейро
 22 11 4 7 31 - 24 37
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Крисьюма
 0:0 22 6 8 8 30 - 32 26
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
15.
Гремио
 0:0 22 7 4 11 20 - 25 25
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 23 6 4 13 25 - 36 22
18.
Коринтианс
 0:1 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
3.
Байя
 0:0 12 8 2 2 17 - 7 26
4.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
5.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 11 8 1 2 20 - 9 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Гремио
 0:0 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 0:1 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 0:0 12 3 7 2 16 - 17 16
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 1:0 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 0:0 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 12 3 3 6 11 - 17 12
12.
Крисьюма
 0:0 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
14.
Гремио
 0:0 11 2 3 6 10 - 14 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
17.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 0:1 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • 46'
    Трауко Мигель уходит с поля. Роналд выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кристальдо Франко получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Хигор Меритао получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Крисьюма.
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Лучшие коэффициенты
Крисьюма
Ничья
Гремио
4.90
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3.20
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4.11
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