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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Sergio Guelho
Арока
1:0
Второй тайм: 90+'
Насьонал Мадейра
0'
22' Желтая карточка
Gustavo Garcia
1:0
27' Гол
Араухо Перейра
49' Желтая карточка
Буцке Адриан
73' Желтая карточка
Luis Esteves
74' Желтая карточка
Родригеш Иву
76' Желтая карточка
Tiago Reis

Ход матча

22'
 
Gustavo Garcia
27'
Араухо Перейра
(Гонсалес Кристо)
1:0
46'
 
Аппиа Арвин
Маседу Рубен
46'
 
Баэса Мигель
Кошта Бруну
49'
 
Буцке Адриан
56'
 
Tiago Reis
Буцке Адриан
61'
Трецца Альфонсо
Джейсон
 
71'
Родригеш Иву
Силла Морлей
 
73'
 
Luis Esteves
74'
Родригеш Иву
 
76'
 
Tiago Reis
78'
 
Isaac Aguiar
Томас Найджел
79'
Араухо Перейра
Симау Давид
 
79'
Сантуш Педру
Морозов Владислав
 
87'
 
Daniel Penha
Гомес Хосе II
Прогнозы 113
Арока 69% (78)
X 24.8% (28)
Насьонал Мадейра 6.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Насьонал Мадейра
2.09
9.50
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Все Коэффициенты
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
4
Роша
Матиас
73
Ламба
Шику
26
Веверсон
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
39
Араухо
Перейра
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
8
Кошта
Бруну
11
Томас
Найджел
9
Буцке
Адриан
7
Маседу
Рубен
Арока
4-2-3-1
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Арока
Насьонал Мадейра

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПВЛ
0:1
ПВЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
LC2S
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.33
Араухо Перейра 1 0.33
Гонсалес Кристо 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас Найджел 1 0.33
Баэса Мигель 1 0.33
Matheus Dias 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Матиас 1 1
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Родригеш Иву 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Ламба Шику 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 0
Tiago Reis 1 0
Буцке Адриан 1 0
Luis Esteves 1 0
Gustavo Garcia 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
0
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0
Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1
Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Насьонал Мадейра - Академику Визеу 1:1

Результаты матчей

Арока
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арока
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Арока
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Арока
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Насьонал Мадейра
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арока
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Араухо Перейра забивает с правой ноги!
    • 22'
      Густаво Гарсия получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Арока.
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      2.09 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Арока 69% (78)
    X 24.8% (28)
    Насьонал Мадейра 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арока
    Ничья
    Насьонал Мадейра
    2.09
    9.50
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    Прогнозы на матч Арока 1:0 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    Арока
    69% (78)
    Ничья
    24.8% (28)
    Насьонал Мадейра
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    49.54% (54)
    Нет
    50.46% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    40.7% (46)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    2:1 Арока
    20.4% (23)
    2:0 Арока
    5.3% (6)
    1:2 Насьонал Мадейра
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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