Тур: 3. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Sergio Guelho
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаGustavo Garcia
1:0
27' ГолАраухо Перейра
49' Желтая карточкаБуцке Адриан
73' Желтая карточкаLuis Esteves
74' Желтая карточкаРодригеш Иву
76' Желтая карточкаTiago Reis
90' Желтая карточкаTiago Margarido
90' Желтая карточкаVitor Ze
90' Желтая карточкаMatheus Dias
90' Желтая карточкаМантл Нико
90'+8
Ход матча
22'
27'
49'
73'
74'
76'
90'
90'
90'
90'
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
73
Ламба
Шику
26
Веверсон
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Баэса МигельЗащитник
- Защитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
-
23 Isaac Aguiar
-
-
72 Tiago Reis
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Насьонал Мадейра
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симау Давид
|1
|0.33
|Араухо Перейра
|1
|0.33
|Гонсалес Кристо
|0
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас Найджел
|1
|0.33
|Баэса Мигель
|1
|0.33
|Matheus Dias
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Матиас
|1
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Родригеш Иву
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Ламба Шику
|1
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Буцке Адриан
|1
|0
|Luis Esteves
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Vitor Ze
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
0
0
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0
Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1
Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Насьонал Мадейра - Академику Визеу 1:1
Результаты матчей
Арока
Насьонал Мадейра
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арока
Насьонал Мадейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Порту
|Хайме Иван
|2 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
Прогнозы на матч Арока 1:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Арока
69% (78)
Ничья
24.8% (28)
Насьонал Мадейра
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
49.54% (54)
Нет
50.46% (55)
Популярный счёт
1:0 Арока
40.7% (46)
1:1 Ничья
22.1% (25)
2:1 Арока
20.4% (23)
2:0 Арока
5.3% (6)
1:2 Насьонал Мадейра
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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