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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Санкт-Паули
0:0
Перерыв
Хайденхайм
0'
18' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
22' Желтая карточка
Малони Леннард
28' Желтая карточка
Вагнер Роберт

Ход матча

18'
Ирвайн Джексон
 
22'
 
Малони Леннард
28'
Вагнер Роберт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 258 Количество передач 236
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 117
Санкт-Паули 52.1% (61)
X 29.9% (35)
Хайденхайм 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хайденхайм
3.70
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3.60
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3.94
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
39
Вагнер
Роберт
7
Ирвайн
Джексон
24
Меткалф
Коннор
21
Рицка
Ларс
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Leo
Scienza
14
Бройниг
Максимилиан
Санкт-Паули
3-5-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Хайденхайм

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:4
Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малони Леннард 1 0

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Санкт-Паули 52.1% (61)
    X 29.9% (35)
    Хайденхайм 17.9% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Паули
    Ничья
    Хайденхайм
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Санкт-Паули
    52.1% (61)
    Ничья
    29.9% (35)
    Хайденхайм
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    24.8% (29)
    1:0 Санкт-Паули
    17.1% (20)
    1:2 Хайденхайм
    12.8% (15)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 Хайденхайм
    4.3% (5)
    3:2 Санкт-Паули
    2.6% (3)
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