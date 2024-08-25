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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Санкт-Паули
0:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
18' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
22' Желтая карточка
Малони Леннард
28' Желтая карточка
Вагнер Роберт
0:1
66' Гол
Ваннер Пауль
74' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
78' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
0:2
82' Гол
Шёппнер Ян
90'+4

Ход матча

18'
Ирвайн Джексон
 
22'
 
Малони Леннард
28'
Вагнер Роберт
 
62'
 
Пирингер Марвин
Leo Scienza
62'
 
Sirlord Conteh
Бек Адриан
66'
0:1
Ваннер Пауль
(Пирингер Марвин)
74'
 
Хактаб Траоре Омар
76'
Рицка Ларс
Вагнер Роберт
 
76'
Бухальфа Карло
Салиакас Манолис
 
76'
Афолайян Оладапо
Гилавоги Морган
 
78'
 
Гимбер Бенедикт
81'
 
Кербер Лука
Бройниг Максимилиан
81'
 
Хонзак Матиас
Ваннер Пауль
82'
0:2
Шёппнер Ян
(Хонзак Матиас)
84'
Саад Элиас
Меткалф Коннор
 
90'
 
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 548 Количество передач 341
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 117
Санкт-Паули 52.1% (61)
X 29.9% (35)
Хайденхайм 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
3
Метс
Кароль
8
Смит
Эрик
5
Валь
Хауке
23
Треу
Филипп
39
Вагнер
Роберт
7
Ирвайн
Джексон
24
Меткалф
Коннор
21
Рицка
Ларс
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Leo
Scienza
14
Бройниг
Максимилиан
Санкт-Паули
3-5-2
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Хайденхайм

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:4
Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шёппнер Ян 1 1
Ваннер Пауль 1 1
Хонзак Матиас 0 0
Пирингер Марвин 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1
Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Хайденхайм

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Санкт-Паули 52.1% (61)
    X 29.9% (35)
    Хайденхайм 17.9% (21)
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    Где смотреть матч Санкт-Паули 0:2 Хайденхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Санкт-Паули
    52.1% (61)
    Ничья
    29.9% (35)
    Хайденхайм
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    24.8% (29)
    1:0 Санкт-Паули
    17.1% (20)
    1:2 Хайденхайм
    12.8% (15)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 Хайденхайм
    4.3% (5)
    3:2 Санкт-Паули
    2.6% (3)
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