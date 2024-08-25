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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 45'
Брентфорд
0'
1:0
13' Гол
Диас Луис
30' Желтая карточка
Собослаи Доминик
38' Желтая карточка
Гравенберх Райан
40' Желтая карточка
Норгор Кристиан
45' Желтая карточка
Йенсен Матиас

Ход матча

13'
Диас Луис
(Жота Диогу)
1:0
30'
Собослаи Доминик
 
38'
Гравенберх Райан
 
40'
 
Норгор Кристиан
45'
 
Йенсен Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 127
Ливерпуль 96.9% (123)
X 3.1% (4)
Брентфорд 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
20
Айер
Кристоффер
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
23
Льюис-Поттер
Кин
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
Ливерпуль
4-2-3-1
Брентфорд
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2.67

Среднее время на гол

38
33

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.5
Жота Диогу 1 0.5
Диас Луис 1 0.5
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 1 0.5
Мбеумо Брайан 1 0.5

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висса Йоан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Брентфорд

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брентфорд
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Челси Палмер Коул 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Кин Льюис-Поттер с левой стороны сместился чуть к центру, оставив не у дел Трента Александера-Арнольда, и нанёс удар в перчатки Алиссона Беккера.
  • 42'
    Мохамед Салах чуть заступил в пределы чужой штрафной площади с левого фланга и осуществил заброс мяча аккурат в руки Марка Флеккена.
  • 42'
    Эндрю Робертсон выполнил подачу гостевого углового с правого фланга, и в районе ближней штанги по мячу сыграл Кристиан Норгор.
  • Опасный момент
    41'
    Момент "Ливерпуля"! Трент Александер-Арнольд с правой стороны вошёл в штрафную площадку "Брентфорда" и пробил с левой ноги, а мяч от Натана Коллинза отскочил на угловой.
  • Желтая карточка
    40'
    Луис Диас двигался вперёд по левому флангу в центральной трети поля, когда Кристиан Норгор решил сфолить против него. Жёлтая карточка предъявлена арбитром нарушителю. 
  • 39'
    В последние 5 минут "Ливерпуль" владел мячом всего 14 процентов игрового времени. Соответственно, у "Брентфорда" на данном отрезке аж 86-процентное владение.
  • Желтая карточка
    38'
    Спустя несколько секунд после фола главный арбитр встречи показал жёлтую карточку полузащитнику "Ливерпуля" Райану Гравенберху.
  • Фол, нарушение
    37'
    Доминик Собослаи сыграл в отборе на чужой половине поля, однако долго мяч у "Ливерпуля" не продержался. Райану Гравенберху это не понравилось, и он грубо сфолил против Мартина Йенсена.
  • 36'
    "Ливерпулю" бы доиграть первый тайм со счётом 1:0, раз игра у хозяев перестала клеиться. Речь не идёт именно о моментах у ворот хозяев, но, может, это лишь вопрос времени.
  • Угловой
    35'
    Угловой удар заработал "Брентфорд" на левом фланге, состоялась его подача, потом Натан Коллинз пытался пробить с правого полуфланга, однако же была заблокирована его попытка.
  • 34'
    Прижимает сейчас "Брентфорд" мерсисайдцев к их воротам. Непросто обороняться команде Арне Слота. Если гости сравняют счёт, не скажешь, что это незакономерно.
  • 33'
    Марк Флеккен диагонально подал штрафной удар с правого фланга, а с подбора затем почти с линии штрафной площади Матиас Йенсен влёт шарахнул левее створа ворот "Ливерпуля".
  • Опасный момент
    32'
    Брайн Мбеумо подал штрафной удар "Брентфорда" с левого полуфланга, и Кристиан Норгор слегка пробил головой с линии вратарской - мяч не попал в правый угол.
  • Фол, нарушение
    31'
    Теперь фиксируется фол в исполнении Мохамеда Салаха, который, подбирая мяч на своей половине поля, толкнул в плечо Натана Коллинза.
  • Желтая карточка
    30'
    Йоан Висса упал в центральном круге, но не просто так, а потому что его завалил сзади, толкнув в спину, Доминик Собослаи, получивший за такое действие жёлтую карточку.
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    • Опасный момент
      29'
      Долго готовилось исполнение стандарта у "Ливерпуля", и в конце концов Трент Александер-Арнольд со штрафного удара подкинул кручёный мяч над стенкой, не попал в левую девятку.
    • Фол, нарушение
      27'
      Луис Диас, получив перевод от Доминика Собослаи, отправился в смещение с левого полуфланга и нарвался на фол со стороны Кристиана Норгора. Близкий штрафной удар заработал "Ливерпуль".
    • 26'
      В прошлом сезоне "Ливерпуль" занял третье место в чемпионате Англии, что не должно его устраивать, ведь четыре года подряд не становилась чемпионом команда из графства Мерсисайд.
    • 24'
      Доминик Собослаи действовал на чужой половине поля на правом фланге. Постарался, чтобы не возникла быстрая ответная атака у "Брентфорда". Получился аут в гостевую пользу.
    • 23'
      В полтора раза больше "Ливерпуль" владеет мячом. Здесь 60 против 40 процентов. Удары - 3 против 1. Касания в чужой штрафной - 7 против 0.
    • 22'
      Мохамед Салах принял диагональ на правом полуфланге от Виргила ван Дейка, потом Доминик Собослаи мяч потрогал, а закончилось всё набросом Райана Гравенберха на левый фланг в аут. Не сумел Эндрю Робертсон сохранить мяч в пределах поля.
    • Опасный момент
      21'
      Теперь с правого фланга пришло обострение в атаке у "Ливерпуля". Хорошая комбинация оказалась проведена, однако Мохамед Салах не попал в створ ворот с полуфланга.
    • Угловой
      20'
      Трент Александер-Арнольд исполнил угловой с левого фланга к ближней штанге, и был риск, что мяч залетит в ворота, а Натан Коллинз отправил мяч на новый угловой. Опять Трент Александер-Арнольд навесил со стандарта, но тут уже мяч в створ не заглядывал, и его выбил на выходе Марк Флеккен.
    • Угловой
      19'
      Опасный момент "Ливерпуля"! Левым крылом прошла атака у мерсисайдского клуба. Луис Диас отдал филигранную передачу Эндрю Робертсону, пробившему в ближний угол, а Марк Флеккен вытащил мяч на угловой.
    • 17'
      Доминик Собослаи в атаке хозяев на правом полуфланге сделал короткий пас на Мохамеда Салаха, не сумевшего обрести прочное владение под давлением Натана Коллинза.
    • 16'
      Мяч находится сейчас под контролем "Ливерпуля" в центральной трети поля. "Красные" никуда не спешат и высматривают возможные свободные зоны впереди.
    • 15'
      Матиас Йенсен далеко вбросил аут в атаке "Брентфорда" с левого фланга, и перехватили мяч хозяева, устроившие ответную атаку, однако Кин Льюис-Поттер уже на своей половине поля оставил без мяча Мохамеда Салаха без фола.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛУИС ДИАС!
      Ибраима Конате выиграл верх в своей штрафной площади, когда Матиас Йенсен подал угловой слева, и запустил голевую атаку "Ливерпуля". Мохамед Салах затем не дал сопернику перехватить мяч, а Диогу Жота отправил в прорыв Луиса Диаса, с левой стороны выбравшегося один на один с Марком Флеккеном и поразившим сетку ворот гостей.
    • 12'
      Кин Льюис-Поттер отметился символическим ударом по воротам "Ливерпуля" с левого полуфланга. Трент Александер-Арнольд быстро заблокировал сию попытку.
    • 11'
      Йоан Висса пробовал убежать к чужим воротам по зоне правого инсайда, пока мерсисайдцы возвращались назад в оборону, а Доминик Собослаи на этот раз успешно оттёр оппонента от мяча.
    • Угловой
      10'
      Доминик Собослаи с правого полуфланга заработал угловой для своей команды. Эндрю Робертсон навесил со стандарта, и мяч головой выбил Йоан Висса.
    • 9'
      Луис Диас сместился с левого фланга к центру и отдал передачу партнёру дальше вправо. Не вскрывает "Ливерпуль" оборону соперника.
    • 8'
      Это последний матч второго тура Английской премьер-лиги, все остальные команды уже провели свои игры на обозначенном этапе.
    • 7'
      Йоан Висса добрался на левом фланге до лицевой линии, оставив позади себя Доминика Собослаи, а вот передачу в центр штрафной площади выполнил безадресную.
    • 6'
      Победитель текущего матча догонит "Манчестер Сити", "Брайтон" и "Арсенал" по набранным очкам. Если этот победитель будет.
    • 5'
      Кин Льюис-Поттер планировал пойти вперёд по левому флангу, однако упустил мяч за боковую линию в противоборстве с Трентом Александером-Арнольдом.
    • 4'
      Пока большая часть событий происходит в середине поля, ещё не наладился характер игры, не сформировался её рисунок.
    • Фол, нарушение
      3'
      Алексис Макаллистер нарушил правила близко к левому флангу на половине поля гостей. Это мелкий фол в отношении Кристиана Норгора.
    • 2'
      Мохамед Салах запускал мяч на левый фланг в контратаке "Ливерпуля", однако произошёл рикошет от Кристиана Норгора, и планы мерсисайдцев нарушились.
    • 2'
      "Ливерпуль" играет в красной форме, а у "Брентфорда" бледно-розовые футболки и сиреневые трусы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.9% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    41.7% (53)
    3:1 Ливерпуль
    16.5% (21)
    2:1 Ливерпуль
    10.2% (13)
    3:0 Ливерпуль
    8.7% (11)
    1:0 Ливерпуль
    3.9% (5)
    4:0 Ливерпуль
    1.6% (2)
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