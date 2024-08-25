В последние 5 минут "Ливерпуль" владел мячом всего 14 процентов игрового времени. Соответственно, у "Брентфорда" на данном отрезке аж 86-процентное владение.

Луис Диас двигался вперёд по левому флангу в центральной трети поля, когда Кристиан Норгор решил сфолить против него. Жёлтая карточка предъявлена арбитром нарушителю.

Момент "Ливерпуля"! Трент Александер-Арнольд с правой стороны вошёл в штрафную площадку "Брентфорда" и пробил с левой ноги, а мяч от Натана Коллинза отскочил на угловой.

Эндрю Робертсон выполнил подачу гостевого углового с правого фланга, и в районе ближней штанги по мячу сыграл Кристиан Норгор.

Мохамед Салах чуть заступил в пределы чужой штрафной площади с левого фланга и осуществил заброс мяча аккурат в руки Марка Флеккена.

Кин Льюис-Поттер с левой стороны сместился чуть к центру, оставив не у дел Трента Александера-Арнольда, и нанёс удар в перчатки Алиссона Беккера.

Йоан Висса упал в центральном круге, но не просто так, а потому что его завалил сзади, толкнув в спину, Доминик Собослаи, получивший за такое действие жёлтую карточку.

Теперь фиксируется фол в исполнении Мохамеда Салаха, который, подбирая мяч на своей половине поля, толкнул в плечо Натана Коллинза.

Брайн Мбеумо подал штрафной удар "Брентфорда" с левого полуфланга, и Кристиан Норгор слегка пробил головой с линии вратарской - мяч не попал в правый угол.

Марк Флеккен диагонально подал штрафной удар с правого фланга, а с подбора затем почти с линии штрафной площади Матиас Йенсен влёт шарахнул левее створа ворот "Ливерпуля".

Прижимает сейчас "Брентфорд" мерсисайдцев к их воротам. Непросто обороняться команде Арне Слота. Если гости сравняют счёт, не скажешь, что это незакономерно.

Угловой удар заработал "Брентфорд" на левом фланге, состоялась его подача, потом Натан Коллинз пытался пробить с правого полуфланга, однако же была заблокирована его попытка.

"Ливерпулю" бы доиграть первый тайм со счётом 1:0, раз игра у хозяев перестала клеиться. Речь не идёт именно о моментах у ворот хозяев, но, может, это лишь вопрос времени.

Доминик Собослаи сыграл в отборе на чужой половине поля, однако долго мяч у "Ливерпуля" не продержался. Райану Гравенберху это не понравилось, и он грубо сфолил против Мартина Йенсена.

29' Долго готовилось исполнение стандарта у "Ливерпуля", и в конце концов Трент Александер-Арнольд со штрафного удара подкинул кручёный мяч над стенкой, не попал в левую девятку.

27' Луис Диас, получив перевод от Доминика Собослаи, отправился в смещение с левого полуфланга и нарвался на фол со стороны Кристиана Норгора. Близкий штрафной удар заработал "Ливерпуль".

26' В прошлом сезоне "Ливерпуль" занял третье место в чемпионате Англии, что не должно его устраивать, ведь четыре года подряд не становилась чемпионом команда из графства Мерсисайд.

24' Доминик Собослаи действовал на чужой половине поля на правом фланге. Постарался, чтобы не возникла быстрая ответная атака у "Брентфорда". Получился аут в гостевую пользу.

23' В полтора раза больше "Ливерпуль" владеет мячом. Здесь 60 против 40 процентов. Удары - 3 против 1. Касания в чужой штрафной - 7 против 0.

22' Мохамед Салах принял диагональ на правом полуфланге от Виргила ван Дейка, потом Доминик Собослаи мяч потрогал, а закончилось всё набросом Райана Гравенберха на левый фланг в аут. Не сумел Эндрю Робертсон сохранить мяч в пределах поля.

21' Теперь с правого фланга пришло обострение в атаке у "Ливерпуля". Хорошая комбинация оказалась проведена, однако Мохамед Салах не попал в створ ворот с полуфланга.

20' Трент Александер-Арнольд исполнил угловой с левого фланга к ближней штанге, и был риск, что мяч залетит в ворота, а Натан Коллинз отправил мяч на новый угловой. Опять Трент Александер-Арнольд навесил со стандарта, но тут уже мяч в створ не заглядывал, и его выбил на выходе Марк Флеккен.

19' Опасный момент "Ливерпуля"! Левым крылом прошла атака у мерсисайдского клуба. Луис Диас отдал филигранную передачу Эндрю Робертсону, пробившему в ближний угол, а Марк Флеккен вытащил мяч на угловой.