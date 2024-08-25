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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
67' Гол
Метсоко Иджесси
0:2
74' Гол
Барсегян Тигран
81' Желтая карточка
Рымаренко Мартин
90'+4
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
25
Ivan
Mensah
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
9
Слебодник
Тибор
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
27
Войтко
Матуш
88
Саввидис
Кириакос
16
Максим
Матяш
20
Мустафич
Ален
18
Марчелли
Нино
93
Метсоко
Иджесси
21
Мак
Роберт
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Слован Братислава
4-1-2-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
200%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

33 матча

6.1%
15.2%
78.7%
2 победы 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:4
С
2:2
С
1:2
С
4:0
С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
2:4
С
1:0
С
2:0
С
1:1
CL
3:2
CL
1:2
CL
3:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
2:0
К
1:0
К
0:1
CL
2:1
CL
3:0
CL
5:0
CL
2:3
CL
0:0
CL
0:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.47

Среднее время на гол

102
191

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 2 0.4
Рымаренко Мартин 1 0.2
Веселовски Доминик 1 0.2
Слебодник Тибор 1 0.2
Загуменски Тимотей 0 0
Бренкус Адам 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 (2) 1
Стрелец Давид 2 0.5
Мак Роберт 1 0.25
Марчелли Нино 1 0.25
Метсоко Иджесси 1 0.25
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 3 0
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мак Роберт 1 0
Байрич Кенан 1 0
Толич Марко 1 0
Войтко Матуш 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
5.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 3 1 5 - 6 6
6.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 7 4
10.
Комарно
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Михаловце
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Скалица
 4 0 2 2 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Михаловце
 3 0 2 1 3 - 5 2
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
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