Тур: 5. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:2
Конец матча
0'
0:1
67' ГолМетсоко Иджесси
0:2
74' ГолБарсегян Тигран
81' Желтая карточкаРымаренко Мартин
90'+4
Ход матча
67'
74'
0:2
81'
25
Ivan
Mensah
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
27
Войтко
Матуш
16
Максим
Матяш
21
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
16 Максим МатяшПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
200%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
33 матча
6.1%
15.2%
78.7%
2 победы 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.88
0.47
Среднее время на гол
102
191
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
2.29
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|2
|0.4
|Рымаренко Мартин
|1
|0.2
|Веселовски Доминик
|1
|0.2
|Слебодник Тибор
|1
|0.2
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4 (2)
|1
|Стрелец Давид
|2
|0.5
|Мак Роберт
|1
|0.25
|Марчелли Нино
|1
|0.25
|Метсоко Иджесси
|1
|0.25
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|3
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мак Роберт
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3