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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Касымпаша
2:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
0:0
13' Не забитый пенальти
Сари Юсуф
1:0
30' Гол
Хайрадинович Харис
57' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
2:0
59' Гол
Да Кошта Нуну
2:1
65' Гол
Бараси Юсуф
2:2
90' Гол
Манев Йован
90'+6

Ход матча

13'
0:0
Сари Юсуф
30'
Хайрадинович Харис
(Да Кошта Нуну)
1:0
57'
Гюл Гёкхан
 
59'
Да Кошта Нуну
(Кевин Родригес)
2:0
63'
 
Кол Али Явуз
Сари Юсуф
63'
 
Айдоган Тайфун
Аймбетов Абат
65'
2:1
Бараси Юсуф
(Кол Али Явуз)
73'
Кафу Карлуш
Кара Айтач
 
73'
Садику Лорет
Гюл Гёкхан
 
77'
 
Кавразлы Салих
Бурак Абдулсамет
86'
 
Челик Иззет
Бараси Юсуф
90'
Омеруо Кеннет
Хайрадинович Харис
 
90'
2:2
Манев Йован
(Кол Али Явуз)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
18
Да
Кошта
Нуну
27
Deniz
Donmezer
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
7
Сари
Юсуф
58
Маэстро
21
Buenyamin
Balat
10
Алиуи
Набиль
11
Бараси
Юсуф
17
Аймбетов
Абат
Касымпаша
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-4-2

История личных встреч

Касымпаша
Адана Демирспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:4
С
4:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 1
Винк Клаудио 1 0.33
Хайрадинович Харис 1 0.33
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.67
Манев Йован 1 0.33
Кол Али Явуз 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Сари Юсуф 1 0
Маэстро 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Адана Демирспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0

Результаты матчей

Касымпаша
Адана Демирспор

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Касымпаша
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
Эюпспор Melih Kabasakal 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Хайрадинович Харис бьет в цель!
    • 13'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Сари Юсуф пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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