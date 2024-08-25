Тур: 3. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
2:2
Конец матча
0'
0:0
13' Не забитый пенальтиСари Юсуф
1:0
30' ГолХайрадинович Харис
57' Желтая карточкаГюл Гёкхан
2:0
59' ГолДа Кошта Нуну
2:1
65' ГолБараси Юсуф
2:2
90' ГолМанев Йован
90'+6
Ход матча
13'
0:0
30'
57'
59'
2:0
65'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
11
Бараси
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Yaman Suakar
-
98 Sant Kazanci
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Акташ АксельЗащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
80 Кол Али ЯвузНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Касымпаша
Адана Демирспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|3
|1
|Винк Клаудио
|1
|0.33
|Хайрадинович Харис
|1
|0.33
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Бен Уаннес Мортада
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|2 (1)
|0.67
|Манев Йован
|1
|0.33
|Кол Али Явуз
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Адана Демирспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Результаты матчей
Касымпаша
Адана Демирспор
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Радакович Урош
|2
|Бешикташ
|Силва Рафа
|2
|Эюпспор
|Сайс Самуэль
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Гёзтепе
|Гюнтер Корай
|2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|2