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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Anzhony Rodrigues
Эшторил
0:0
Второй тайм: 83'
Жил Висенте
0'
53' Желтая карточка
Коста Мишел
74' Желтая карточка
Карвалью Жоау
77' Желтая карточка
Круз Сандру

Ход матча

53'
Коста Мишел
 
59'
 
Шаброль Тиджани
Jorge Aguirre
59'
Caue Vinicius
Коста Мишел
 
59'
 
Мбула Хорди
Карвалью Жоау
59'
Гарсия Фабрисиу
Кошта Элдер
 
69'
Pedro Carvalho
Беграуи Янис
 
69'
Салазар Исраэль
Пина Вагнер
 
73'
 
Кастильо Хесус
Фудзимото Канья
74'
Карвалью Жоау
 
77'
 
Круз Сандру
83'
Гитан Рафик
Орельяна Алехандро
 
83'
 
Депу
Домингес Максим
Прогнозы 113
Эшторил 44.2% (50)
X 35.4% (40)
Жил Висенте 20.4% (23)
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Эшторил
Ничья
Жил Висенте
6.10
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Все Коэффициенты
27
Роблес
Жоэль
22
Pedro
Carvalho
23
Алвару
Педру
5
Мангала
Эльяким
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
11
Кошта
Элдер
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
7
Шаброль
Тиджани
10
Фудзимото
Канья
71
Коррея
Фелиш
9
Jorge
Aguirre
Эшторил
4-3-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.27

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 0.33
Беграуи Янис 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 1
Jorge Aguirre 1 0.33
Коррея Фелиш 0 0
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Мишел 1 0
Мангала Эльяким 1 0
Алвару Педру 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Виниций 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 1 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1
Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Жил Висенте

Точный счет

1:4
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эшторил
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эшторил
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Эшторил
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 113
    Эшторил 44.2% (50)
    X 35.4% (40)
    Жил Висенте 20.4% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эшторил
    Ничья
    Жил Висенте
    6.10
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    4.90
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    Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Эшторил
    44.2% (50)
    Ничья
    35.4% (40)
    Жил Висенте
    20.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (35)
    1:0 Эшторил
    23.9% (27)
    2:1 Эшторил
    16.8% (19)
    1:2 Жил Висенте
    12.4% (14)
    0:1 Жил Висенте
    3.5% (4)
    2:3 Жил Висенте
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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