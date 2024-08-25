Тур: 3. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Anzhony Rodrigues
0:0
Второй тайм: 83'
0'
53' Желтая карточкаКоста Мишел
74' Желтая карточкаКарвалью Жоау
77' Желтая карточкаКруз Сандру
Ход матча
53'
74'
77'
83'
27
Роблес
Жоэль
23
Алвару
Педру
24
Амарал
Педру
7
Виниций
11
Кошта
Элдер
14
Беграуи
Янис
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
24
Гбане
Мори
71
Коррея
Фелиш
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
29 ДепуНападающий
-
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
История личных встреч
Эшторил
Жил Висенте
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.27
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|1
|0.33
|Беграуи Янис
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|1
|Jorge Aguirre
|1
|0.33
|Коррея Фелиш
|0
|0
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Мишел
|1
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
|Алвару Педру
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Орельяна Алехандро
|1
|0
|Виниций
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|1
|1
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1
Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Жил Висенте
Точный счет
1:4
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Порту
|Хайме Иван
|2 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Эшторил
44.2% (50)
Ничья
35.4% (40)
Жил Висенте
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (35)
1:0 Эшторил
23.9% (27)
2:1 Эшторил
16.8% (19)
1:2 Жил Висенте
12.4% (14)
0:1 Жил Висенте
3.5% (4)
2:3 Жил Висенте
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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