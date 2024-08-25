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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Anzhony Rodrigues
Эшторил
0:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
53' Желтая карточка
Коста Мишел
73' Желтая карточка
Карвалью Жоау
76' Желтая карточка
Круз Сандру
87' Желтая карточка
Виниций
89' Желтая карточка
Мангала Эльяким
90'+5

Ход матча

53'
Коста Мишел
 
58'
Карвалью Жоау
Коста Мишел
 
58'
Гарсия Фабрисиу
Кошта Элдер
 
59'
 
Шаброль Тиджани
Jorge Aguirre
59'
 
Caue Vinicius
Мбула Хорди
68'
Пина Вагнер
Pedro Carvalho
 
68'
Салазар Исраэль
Беграуи Янис
 
73'
 
Кастильо Хесус
Фудзимото Канья
73'
Карвалью Жоау
 
76'
 
Круз Сандру
82'
 
Депу
Домингес Максим
82'
Гитан Рафик
Орельяна Алехандро
 
87'
Виниций
 
89'
Мангала Эльяким
 
Прогнозы 113
Эшторил 44.2% (50)
X 35.4% (40)
Жил Висенте 20.4% (23)
Все прогнозы
27
Роблес
Жоэль
22
Pedro
Carvalho
23
Алвару
Педру
5
Мангала
Эльяким
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
11
Кошта
Элдер
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
7
Шаброль
Тиджани
10
Фудзимото
Канья
71
Коррея
Фелиш
9
Jorge
Aguirre
Эшторил
4-3-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.27

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 0.33
Беграуи Янис 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 1
Jorge Aguirre 1 0.33
Коррея Фелиш 0 0
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 2 0
Виниций 2 0
Коста Мишел 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Алвару Педру 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 2 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1
Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Жил Висенте

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
АВС
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
АВС
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брага
 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
АВС
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Эшторил 44.2% (50)
    X 35.4% (40)
    Жил Висенте 20.4% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 0:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Эшторил
    44.2% (50)
    Ничья
    35.4% (40)
    Жил Висенте
    20.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (35)
    1:0 Эшторил
    23.9% (27)
    2:1 Эшторил
    16.8% (19)
    1:2 Жил Висенте
    12.4% (14)
    0:1 Жил Висенте
    3.5% (4)
    2:3 Жил Висенте
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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