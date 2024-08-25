Тур: 3. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
0:5
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаФред Сантос
0:1
15' ГолФред Сантос
29' Желтая карточкаАликулов Хусниддин
32' Желтая карточкаАкинтола Дэвид
45' Желтая карточкаСёюнджю Чаглар
50' Желтая карточкаШахин Мухаммет Таха
0:2
53' ГолДжеко Эдин
0:3
60' ГолФред Сантос
0:4
64' ГолФред Сантос
0:5
66' Гол в свои воротаАликулов Хусниддин
90'+2
Ход матча
4'
15'
0:1
32'
45'
53'
0:2
60'
64'
0:4
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 9
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
23
Аккан
Гёкхан
9
Соу
Али
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Ризеспор
Фенербахче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
21 матч
4.8%
9.5%
85.7%
1 победа 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.7
Среднее время на гол
76
128
Всего голов
24
34
Голов в среднем за матч
2.4
3.09
Среднее время на гол
37
29
Всего голов
37
41
Голов в среднем за матч
1.76
1.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
51
46
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.67
|Соу Али
|1
|0.33
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фред Сантос
|3
|1
|Джеко Эдин
|3 (1)
|1
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
|Тадич Душан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеко Эдин
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4
Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1
Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2
Результаты матчей
Ризеспор
Фенербахче
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Хатайспор
|Фернандеш Желсон II
|2 (1)
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Гёзтепе
|Гюнтер Корай
|2