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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ризеспор
0:5
Конец матча
Фенербахче
0'
4' Желтая карточка
Фред Сантос
0:1
15' Гол
Фред Сантос
29' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
32' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
45' Желтая карточка
Сёюнджю Чаглар
50' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
0:2
53' Гол
Джеко Эдин
0:3
60' Гол
Фред Сантос
0:4
64' Гол
Фред Сантос
0:5
66' Гол в свои ворота
Аликулов Хусниддин
90'+2
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
3
Пехливан
Халиль
10
Олавоин
Ибрахим
6
Папаниколау
Яннис
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
Ризеспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Фенербахче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

21 матч

4.8%
9.5%
85.7%
1 победа 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

История матчей

С
1:3
С
5:0
К
2:1
С
0:6
С
4:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
2:1
С
1:5
С
2:1
С
1:1
С
1:5
КТ
1:4
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:4

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.7

Среднее время на гол

76
128

Всего голов

24
34

Голов в среднем за матч

2.4
3.09

Среднее время на гол

37
29

Всего голов

37
41

Голов в среднем за матч

1.76
1.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

51
46

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 0.67
Соу Али 1 0.33
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фред Сантос 3 1
Джеко Эдин 3 (1) 1
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Сен-Максимен Аллан 0 0
Тадич Душан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4
Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1
Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2

Результаты матчей

Ризеспор
Фенербахче

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Касымпаша
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
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Топ бомбардиров
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Хатайспор Фернандеш Желсон II 2 (1)
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
    • 50'
      Таха Шахин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ризеспор 0:5 Фенербахче онлайн

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