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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Антальяспор
3:2
Второй тайм: 90+'
Хатайспор
0'
0:1
26' Пенальти
Страндберг Карлос
0:2
32' Гол
Страндберг Карлос
35' Желтая карточка
Пармак Абдулкадир
0:2
44' Не забитый пенальти
Сафури Рамиз
47' Желтая карточка
Сертель Джемали
51' Красная карточка
Килама Ги-Марселен
56' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
1:2
60' Гол
Thalisson
64' Желтая карточка
Thalisson
66' Желтая карточка
Герджалиу Амар
2:2
66' Гол
Дженепо Мусса
74' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
76' Желтая карточка
Чорекчи Камил
90' Желтая карточка
Йылмаз Реджеп
90' Желтая карточка
Ходжич Армин
3:2
90' Пенальти
Самудио Брайан
90' Желтая карточка

Ход матча

26'
0:1
Страндберг Карлос
32'
0:2
Страндберг Карлос
(Фернандеш Желсон II)
35'
 
Пармак Абдулкадир
44'
Сафури Рамиз
0:2
46'
Гайч Адольфо
Узун Эмре
 
46'
Ван де Стрек Сандер
Дикмен Сонер
 
46'
Калузиньски Якуб
Сафури Рамиз
 
47'
 
Сертель Джемали
51'
 
Килама Ги-Марселен
55'
 
Демир Дженгиз
Пармак Абдулкадир
56'
Ван де Стрек Сандер
 
60'
Thalisson
(Калузиньски Якуб)
1:2
64'
Thalisson
 
66'
Герджалиу Амар
 
66'
Дженепо Мусса
(Калузиньски Якуб)
2:2
71'
 
Ривас Ригоберто
Фернандеш Желсон II
72'
 
Джонатан Окоронкво
Страндберг Карлос
74'
Калузиньски Якуб
 
76'
 
Чорекчи Камил
87'
 
Аличи Керим
Чорекчи Камил
87'
 
Ходжич Армин
Бамгбойе Фуншо
90'
 
Йылмаз Реджеп
90'
 
Ходжич Армин
90'
Самудио Брайан
3:2
90'
Ramazan Efecan Gulerce
Ракип Эрдаль
 
90'
Озтюрк Бахадыр
Дженепо Мусса
 
90'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Хатайспор
5.40
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8.43
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3.65
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Все Коэффициенты
13
Пирич
Кенан
2
Thalisson
4
Герджалиу
Амар
91
Burak
Ingenc
27
Йылмаз
Мерт
12
Дженепо
Мусса
5
Дикмен
Сонер
6
Ракип
Эрдаль
20
Узун
Эмре
8
Сафури
Рамиз
81
Самудио
Брайан
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
8
Массанга
Шандрель
7
Бамгбойе
Фуншо
17
Дьяк
Ламин
6
Пармак
Абдулкадир
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Антальяспор
3-4-2-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Хатайспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
3:3
ТМК
2:1
С
3:0
С
0:0
С
4:1
К
0:2
С
3:1
С
3:2
С
0:6

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 3 (1) 1
Дженепо Мусса 1 0.33
Thalisson 1 0.33
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ларссон Сэм 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.67
Страндберг Карлос 2 (1) 0.67
Педру Руй III 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thalisson 2 0
Вурал Гюрай 0 1
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Бамгбойе Фуншо 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2
Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1

Результаты матчей

Антальяспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Антальяспор
 3:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Касымпаша
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 2:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антальяспор
 3:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 2:3 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Антальяспор
 3:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Хатайспор
 2:3 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
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Топ бомбардиров
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Хатайспор Фернандеш Желсон II 2 (1)
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
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      ОН ПРОМАЗАЛ - Сафури Рамиз пробил пенальти, но не смог забить!
    • 35'
      Пармак Абдулкадир получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Фернандеш Желсон II сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
    • 26'
      Г О О О О Л - Страндберг Карлос из команды Хатайспор забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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