Тур: 3. Стадион: Анталья Арена.
3:2
Конец матча
0'
0:1
26' ПенальтиСтрандберг Карлос
0:2
32' ГолСтрандберг Карлос
35' Желтая карточкаПармак Абдулкадир
0:2
44' Не забитый пенальтиСафури Рамиз
47' Желтая карточкаСертель Джемали
51' Красная карточкаКилама Ги-Марселен
56' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
1:2
60' ГолThalisson
64' Желтая карточкаThalisson
65' Желтая карточкаГерджалиу Амар
2:2
66' ГолДженепо Мусса
73' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
76' Желтая карточкаЧорекчи Камил
90' Желтая карточкаЙылмаз Реджеп
90' Желтая карточкаХоджич Армин
3:2
90' ПенальтиСамудио Брайан
90' Желтая карточкаДжонатан Окоронкво
90'+12
Ход матча
26'
32'
44'
0:2
47'
60'
1:2
64'
65'
66'
73'
76'
90'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
13
Пирич
Кенан
91
Burak
Ingenc
27
Йылмаз
Мерт
20
Узун
Эмре
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Burak IngencЗащитник
-
27 Йылмаз МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
72 Топрак ХарунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
История личных встреч
Антальяспор
Хатайспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
2
Среднее время на гол
49
45
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|3 (1)
|1
|Дженепо Мусса
|1
|0.33
|Thalisson
|1
|0.33
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ларссон Сэм
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.67
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.67
|Педру Руй III
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thalisson
|2
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2
Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1
Результаты матчей
Антальяспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|3
|Хатайспор
|Фернандеш Желсон II
|2 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Гёзтепе
|Гюнтер Корай
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