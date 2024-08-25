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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Катанзаро
0:0
Конец матча
Юве Стабия
0'
31' Желтая карточка
Канделлоне Леонардо
44' Желтая карточка
Андреони Кристиан
61' Желтая карточка
Шитум Марио
63' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
90'+7

Ход матча

31'
 
Канделлоне Леонардо
44'
 
Андреони Кристиан
59'
Filippo Pittarello
Бьяши Томмазо
 
61'
Шитум Марио
 
63'
Понтиссо Симоне
 
65'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
65'
Кассандро Томмазо
Шитум Марио
 
74'
 
Marco Ruggero
Варньер Марко
75'
 
Роккетти Юри
Андреони Кристиан
82'
Сек Демба
Пагано Риккардо
 
83'
Сконьямилло Стефано
Черезоли Андреа
 
84'
 
Matteo Baldi
Флориани Романо
86'
 
Артистико Габриэле
Канделлоне Леонардо
86'
 
Мели Марко
Мости Никола

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 391 Количество передач 360
  • 52 Владение мячом, % 48
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
92
Шитум
Марио
27
Черезоли
Андреа
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
24
Пагано
Риккардо
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
24
Варньер
Марко
6
Marco
Bellich
28
Андреони
Кристиан
15
Флориани
Романо
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
Катанзаро
5-3-2
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Юве Стабия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СC
1:4
СC
2:0
СC
1:1
СC
1:1
СC
0:1
СC
2:2
СC
0:0
СC
0:3
СC
1:1
СC
0:0
ЛП
2:2
ЛП
0:2
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
72

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 1 0.5
Бьяши Томмазо 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.5
Артистико Габриэле 1 0.5
Francesco Folino 1 0.5
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 2 0
Шитум Марио 1 0
Антонини Матиас 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андреони Кристиан 2 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Marco Ruggero 1 0
Флориани Романо 1 0
Francesco Folino 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юве Стабия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0
Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0
Юве Стабия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2
Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Аудаче Чериньола 4:0

Результаты матчей

Катанзаро
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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