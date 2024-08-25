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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Мантуя
3:2
Конец матча
Козенца
0'
1:0
2' Гол
Antonio Fiori
12' Желтая карточка
Менса Дэвис
2:0
23' Гол
Брагантини Давиде
41' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
45' Желтая карточка
Tommaso Fumagalli
60' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
2:1
69' Гол
Tommaso Fumagalli
2:2
87' Гол
Andrea Rizzo Pinna
89' Желтая карточка
Маури Хосе
3:2
90' Гол
Солини Маттео
90'+9

Ход матча

2'
Antonio Fiori
(Бриньяни Фабрицио)
1:0
12'
Менса Дэвис
 
23'
Брагантини Давиде
(Antonio Fiori)
2:0
41'
 
Далле Мура Кристиан
45'
 
Tommaso Fumagalli
46'
 
Вентури Майкл
Далле Мура Кристиан
46'
 
Manuel Ricciardi
Д'Орацио Томмазо
60'
Буррай Сальваторе
 
64'
 
Маури Хосе
Флоренци Альдо
65'
 
Massimo Zilli
Маццокки Симоне
67'
Визер Давид
Араму Маттиа
 
68'
Francesco Ruocco
Antonio Fiori
 
68'
Francesco Galuppini
Брагантини Давиде
 
69'
2:1
Tommaso Fumagalli
(Киерво Риккардо)
75'
Манкузо Леонардо
Менса Дэвис
 
75'
Солини Маттео
Cristiano Bani
 
84'
 
Andrea Rizzo Pinna
Куан Кристиан
87'
2:2
Andrea Rizzo Pinna
(Христов Андреа)
89'
 
Маури Хосе
90'
Солини Маттео
3:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 378 Количество передач 308
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
70
Араму
Маттиа
30
Брагантини
Давиде
7
Менса
Дэвис
11
Antonio
Fiori
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
17
Alessandro
Caporale
15
Далле
Мура
Кристиан
19
Киерво
Риккардо
11
Д'Орацио
Томмазо
39
Курфалидис
Христос
34
Флоренци
Альдо
28
Куан
Кристиан
10
Tommaso
Fumagalli
30
Маццокки
Симоне
Мантуя
4-3-3
Козенца
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 1
Antonio Fiori 1 0.5
Солини Маттео 1 0.5
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 1 0.5
Д'Орацио Томмазо 1 0.5
Andrea Rizzo Pinna 1 0.5
Христов Андреа 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 2 0
Менса Дэвис 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 1 0
Микай Алессандро 1 0
Христов Андреа 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Матеус Чарлис 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Мантуя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мантуя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Козенца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2
Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1 Мантуя - Про Патрия 3:1 Алессандрия - Мантуя 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1
Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1

Результаты матчей

Мантуя
Козенца

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Tommaso Fumagalli получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Далле Мура Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Antonio Fiori сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Давиде Брагантини бьет в цель!
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