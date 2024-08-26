Тур: 24.
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаУэсли Лопес
45' Желтая карточкаAnthoni
49' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
62' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
1:0
70' ГолБорре Рафаэль
76' Желтая карточкаРочет Серхио
90'+7
Ход матча
17'
45'
62'
70'
1:0
76'
76'
89'
15
Гомес
Бруно
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
21
Уэсли
Лопес
5
Ivaldo
17
Рамиро
26
Диас
Лаутаро
19
Juan
Dinenno
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
40 РомулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
-
19 Juan DinennoНападающий
- Запасные игроки
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
44 ВевертонЗащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
8 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
1.72
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.06
Среднее время на гол
96
85
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.35
0.91
Тотал матчей
2.5
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
98
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.25
|Борре Рафаэль
|3
|0.15
|Энрике Бруно
|2
|0.1
|Бруно Табата
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Igor Gomes
|1
|0.05
|Фернандо Режес
|1
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Патрик Алан
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Вандерсон
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Gabriel Carvalho
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.26
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.17
|Верон Габриэл
|4
|0.17
|Rafael VII
|3
|0.13
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.13
|Барреаль Альваро
|2
|0.09
|Артур Гомес VIII
|2
|0.09
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Энрике Матеус
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Gabriel Carvalho
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Перейра Матеус
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Марсело Жоао
|6
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
20
Интернасьонал Порту Алегре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Крузейро
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
5
45%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
19
32
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
1
5%
7
22%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
5
26%
6
19%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
6
32%
10
31%
76-90
Пропущено
18
24
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 65%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
37
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
167
317
1112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|2:1
|23
|13
|5
|5
|38 - 26
|44
|4.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|7.
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|19 - 18
|28
|11.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|12.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|13.
|22
|8
|3
|11
|21 - 25
|27
|14.
|1:2
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|15.
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|5.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|6.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|7.
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|1:2
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|13.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|14.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|15.
|12
|3
|6
|3
|16 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|1:2
|12
|1
|5
|6
|13 - 18
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7