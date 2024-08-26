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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
17' Желтая карточка
Уэсли Лопес
45' Желтая карточка
Anthoni
49' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
62' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
1:0
70' Гол
Борре Рафаэль
76' Желтая карточка
Рочет Серхио
90'+7
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
25
Меркадо
Габриэль
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
17
Бруно
Табата
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
17
Рамиро
97
Энрике
Матеус
26
Диас
Лаутаро
21
Барреаль
Альваро
19
Juan
Dinenno
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
8 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
К
3:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
Г
0:0
Г1
0:2
Г1
3:1
Г1
1:2
СA
1:0
СA
4:2
Г1ЙД
4:0
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
2:2
Г1ЙД
0:0
БСА
2:1
БСА
1:3
БСА
1:2
БСА
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

1.72
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.06

Среднее время на гол

96
85

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.35
0.91

Тотал матчей

2.5
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
98

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.25
Борре Рафаэль 3 0.15
Энрике Бруно 2 0.1
Бруно Табата 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Igor Gomes 1 0.05
Фернандо Режес 1 0.05
Мальо Уго 1 0.05
Патрик Алан 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Вандерсон 1 0.05
Витао 1 0.05
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Gabriel Carvalho 0 0
Lucca Drummond 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.26
Виллиам Фуртадо 4 (2) 0.17
Верон Габриэл 4 0.17
Rafael VII 3 0.13
Juan Dinenno 3 (1) 0.13
Барреаль Альваро 2 0.09
Артур Гомес VIII 2 0.09
Витиньо Виктор 1 0.04
Энрике Матеус 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Уэсли Лопес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Рочет Серхио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Gabriel Carvalho 1 0
Ricardo Mathias 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Перейра Матеус 6 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Марсело Жоао 6 0
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Энрике Матеус 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Кассио Рамос 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Жорже Кайо 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
20
Интернасьонал Порту Алегре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Крузейро
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
5
45%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
43%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

19
32
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
1
5%
7
22%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
5
26%
6
19%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
6
32%
10
31%
76-90

Пропущено

18
24
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 65%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
7
3
17
1.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Фламенго
 2:1 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 23 11 4 8 31 - 25 37
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 7 7 6 19 - 18 28
11.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
14.
Ред Булл Брагантино
 1:2 22 7 6 9 27 - 28 27
15.
Крисьюма
 22 6 7 9 30 - 33 25
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
5.
Фламенго
 2:1 12 8 2 2 19 - 12 26
6.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 1:2 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
13.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Крисьюма
 12 3 6 3 16 - 18 15
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 2:1 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 1:2 12 1 5 6 13 - 18 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Антони получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Уэсли Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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