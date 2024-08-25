  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Форталеза Сеара
1:0
Второй тайм: 88'
Коринтианс
0'
35' Желтая карточка
Эркулес
42' Желтая карточка
Энрике Густаво
56' Желтая карточка
Кардона Томас
70' Желтая карточка
Шарлес
74' Желтая карточка
Рамальо Андре
1:0
78' Гол
Пикашу Яго
82' Желтая карточка
Renato Kayzer
180
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
22
Ногейра
Хуго
25
Кака
II
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
2
Котулио
Матеус
37
Райан
8
Шарлес
10
Гарро
Родриго
21
Биду
43
Магно
Таллес
20
Раул
Педро
Форталеза Сеара
4-3-3
Коринтианс
3-5-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Коринтианс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
КС
2:0
КС
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.35
Почеттино Томас 4 0.17
Лопес Брено 4 0.17
Renato Kayzer 3 (1) 0.13
Пикашу Яго 2 0.09
Эркулес 1 0.04
Мачука Иманоль 1 0.04
Moises Vieira 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.17
Гарро Родриго 3 0.13
Уэсли Лопес 3 0.13
Кака II 3 0.13
Ромеро Анхель 2 0.08
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Магно Таллес 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эркулес 5 2
Бритес Эмануэль 6 1
Тити 6 0
Аугусто Педро 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Пикашу Яго 5 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Renato Kayzer 2 1
Саша Лукас 2 0
Кардона Томас 2 0
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Тинга I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0
Наварро Кевин 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Энрике Густаво 5 1
Raniele 6 0
Ромеро Анхель 4 0
Алберто Юри 4 0
Коронадо Игор 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Рамальо Андре 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Шарлес 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Hugo Farias 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Магно Таллес 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Форталеза Сеара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

9
16
Форталеза Сеара
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
39% (9)
52% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

18
6
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 2
10 Не забивали 19
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
1
17%
16-30
4
22%
2
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

15
10
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
27%
4
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

27
22
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 4
4 Не забивали 11
5
19%
0
0%
1-15
6
22%
3
14%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
2
7%
5
23%
76-90

Пропущено

22
27
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 18
4
18%
6
22%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
8
36%
7
26%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Коринтианс

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:2
4 раза 18%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
5
6
3
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
8
4
6
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
12
11
8
14
1.5
6
17
3
19
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
5.
Байя
 0:0 24 11 6 7 33 - 25 39
6.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
7.
Крузейро
 22 11 4 7 31 - 24 37
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Крисьюма
 0:0 22 6 8 8 30 - 32 26
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
15.
Гремио
 0:0 22 7 4 11 20 - 25 25
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 23 6 4 13 25 - 36 22
18.
Коринтианс
 0:1 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
3.
Байя
 0:0 12 8 2 2 17 - 7 26
4.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
5.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 11 8 1 2 20 - 9 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Гремио
 0:0 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 0:1 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 0:0 12 3 7 2 16 - 17 16
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 1:0 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 0:0 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 12 3 3 6 11 - 17 12
12.
Крисьюма
 0:0 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
14.
Гремио
 0:0 11 2 3 6 10 - 14 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
17.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 0:1 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
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    • 42'
      Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эркулес получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Магно Таллес уходит с поля. Коронадо Игор выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Форталеза Сеара
    Ничья
    Коринтианс
    4.64
    5.30
    6.40
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