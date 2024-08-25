Тур: 24.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЭркулес
42' Желтая карточкаЭнрике Густаво
55' Желтая карточкаКардона Томас
70' Желтая карточкаШарлес
73' Желтая карточкаРамальо Андре
1:0
77' ГолПикашу Яго
82' Желтая карточкаRenato Kayzer
90'+7
Ход матча
35'
42'
55'
70'
73'
77'
1:0
82'
180
Рикардо
Жоао
88
Саша
Лукас
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
22
Ногейра
Хуго
25
Кака
II
37
Райан
8
Шарлес
21
Биду
43
Магно
Таллес
20
Раул
Педро
- Основной состав
-
180 Рикардо ЖоаоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
-
-
-
33 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
-
22 Ногейра ХугоВратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
14 Raniele
-
16 Энрике Педро
-
27 Bidon Breno
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Форталеза Сеара
Коринтианс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.56
Среднее время на гол
80
162
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.35
|Почеттино Томас
|4
|0.17
|Лопес Брено
|4
|0.17
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.13
|Пикашу Яго
|2
|0.09
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Moises Vieira
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.17
|Гарро Родриго
|3
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.13
|Кака II
|3
|0.13
|Ромеро Анхель
|2
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эркулес
|5
|2
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Тити
|6
|0
|Аугусто Педро
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Пикашу Яго
|5
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Ромеро Анхель
|4
|0
|Алберто Юри
|4
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Магно Таллес
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Коринтианс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Форталеза Сеара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Коринтианс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
9
16
Форталеза Сеара
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Коринтианс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
38% (9)
54% (13)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
19
6
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 2
10 Не забивали 20
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
17%
16-30
4
21%
2
33%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
1
5%
1
17%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
4
22%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
15
10
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
27%
4
40%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
28
22
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
5
18%
0
0%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
5
18%
8
36%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
3
11%
5
23%
76-90
Пропущено
22
28
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 19
4
18%
6
21%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
8
36%
7
25%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0
Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Коринтианс
Точный счет
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 30%
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
56
310
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
49
46
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
1212
815
618
320
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|22
|12
|5
|5
|36 - 25
|41
|5.
|2:0
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|6.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|7.
|0:0
|23
|11
|5
|7
|31 - 24
|38
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|22
|8
|3
|11
|21 - 25
|27
|14.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|18 - 18
|26
|15.
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|0:2
|24
|6
|4
|14
|25 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|2:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 8
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|5.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|6.
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|12
|3
|6
|3
|16 - 18
|15
|15.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|10.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|0:2
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7