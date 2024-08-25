Тур: 24.
0:0
Второй тайм: 88'
0'
25' Желтая карточкаЛукас Жан
32' Желтая карточкаГрегоре
36' Желтая карточкаMarlon Freitas
36' Желтая карточкаАлександр Кайо
41' Желтая карточкаМаркос Дос Сантос
54' Желтая карточкаLucas Halter
72' Желтая карточкаАриас Сантьяго
84' Желтая карточкаМарсал Фернандо
Ход матча
25'
32'
36'
36'
54'
72'
84'
85'
16
Thaciano
12
John
Victor
6
Че
Че
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
-
6 Че ЧеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.25
|Thaciano
|6
|0.25
|Gabriel Teixeira
|4
|0.17
|Лукас Жан
|3
|0.13
|Эступиньян Оскар
|3
|0.13
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Да Силва Лусиано
|2
|0.08
|Александр Кайо
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.04
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|Энрике Луис IX
|4 (1)
|0.17
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.17
|Cuiabano
|4
|0.17
|Сантос Жуниор
|3
|0.13
|Данило Барбоза
|3
|0.13
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.13
|Понте Матео
|3
|0.13
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.08
|Мартинс Матеус
|2
|0.08
|Хесус Игорь
|2
|0.08
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Marlon Freitas
|5
|0
|Грегоре
|5
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Байя
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
9
Байя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
13
19
Байя
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
18%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
6
35%
6
29%
76-90
Пропущено
7
15
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
29%
4
27%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
6%
4
20%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
4
25%
6
30%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Забито
33
41
12 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
4
12%
8
20%
1-15
2
6%
3
7%
16-30
6
18%
3
7%
31-45
4
12%
8
20%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
10
30%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
8%
6
25%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
3
12%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Результаты матчей
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байя
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
47
110
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
75
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
221
1013
1112
221
419
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|0:0
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|22
|12
|5
|5
|36 - 25
|41
|5.
|0:0
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|31 - 23
|38
|7.
|22
|11
|4
|7
|31 - 24
|37
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|30 - 32
|26
|14.
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|15.
|0:0
|22
|7
|4
|11
|20 - 25
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|23
|6
|4
|13
|25 - 36
|22
|18.
|0:1
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|6.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|0:1
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|16 - 17
|16
|15.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|18.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 14
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|17.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7