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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Брага
2:1
Второй тайм: 62'
Морейренсе
0'
25' Желтая карточка
Марсело Феррейра
1:0
43' Гол
Мартинес Габриэль
1:1
53' Гол
Нлаво Луис
2:1
56' Гол
Саласар Родриго

Ход матча

25'
 
Марсело Феррейра
43'
Мартинес Габриэль
(Орта Андре)
1:0
46'
 
Сантуш Педру
Антониссе Джереми
46'
 
Габриэльзиньо
Таварес Сидней
53'
1:1
Нлаво Луис
56'
Саласар Родриго
(Марин Адриан)
2:1
Прогнозы 116
Брага 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Морейренсе 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Бамбу
Робсон
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
5
Таварес
Сидней
10
Антониссе
Джереми
9
Нлаво
Луис
Брага
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Морейренсе

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ТМК
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.91

Среднее время на гол

58
47

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.62

Среднее время на гол

99
146

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.25
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

72
74

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 1 0.33
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.33
Эль Уаззани Амин 1 0.33
Мартинес Габриэль 1 0.33
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 1
Алан Осорио 1 (1) 0.33
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.33
Маракас 1 0.33
Рамос Рубен 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Саласар Родриго 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 1 1
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1
Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0
Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Брага
Морейренсе

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брага
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
АВС
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
АВС
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брага
 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
АВС
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Марин Адриан сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Саласар Родриго наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 53'
    Г О О О О Л - Нлаво Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 46'
    Тактическая замена. Сидней Тавареш уходит с поля и его заменяет Габриэльзиньо
  • 46'
    Тактическая замена. Антониссе Джереми уходит с поля и его заменяет Сантуш Педру
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогнозы 116
Брага 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Морейренсе 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 2:1 Морейренсе

Исход игры
Брага
96.6% (112)
Ничья
2.6% (3)
Морейренсе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
2:1 Брага
40.5% (47)
2:0 Брага
30.2% (35)
1:0 Брага
14.7% (17)
3:1 Брага
4.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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