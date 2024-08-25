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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
АВС
0:0
Второй тайм: 58'
Витория Гимарайнш
0'
30' Желтая карточка
Лукка Жонатан
46' Желтая карточка
Нейва Кристиан

Ход матча

30'
Лукка Жонатан
 
46'
 
Вильянуэва Микель
Фернандеш Жорже
46'
Нейва Кристиан
 
53'
Грау Хауме
Лукка Жонатан
 
Прогнозы 114
АВС 10.5% (12)
X 11.4% (13)
Витория Гимарайнш 78.1% (89)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АВС
Ничья
Витория Гимарайнш
7.30
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5.25
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1.95
Все Коэффициенты
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
27
Вейга
Эрик
47
Лукка
Жонатан
6
Ру
Баптист
8
Абурджания
Георгий
14
Пиазон
Лукас
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
6
Силва
Ману
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
18
Арканжу
Телму
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
АВС
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

АВС
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
К
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейва Кристиан 1 0.33
John Mercado 1 0.33
Нене Андерсон Мигель 1 0.33
Samuel 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.33
Jesus Ramirez 1 0.33
Силва Тьягу 0 0
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Тьягу 1 0
Боревкович Тони 1 0

Результаты матчей

АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1
АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1

Результаты матчей

АВС
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

АВС
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
АВС
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
АВС
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Брага
 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
АВС
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Лукка Жонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
АВС 10.5% (12)
X 11.4% (13)
Витория Гимарайнш 78.1% (89)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АВС
Ничья
Витория Гимарайнш
7.30
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Где смотреть матч АВС 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч АВС 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
АВС
10.5% (12)
Ничья
11.4% (13)
Витория Гимарайнш
78.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
39.5% (45)
0:1 Витория Гимарайнш
23.7% (27)
1:1 Ничья
10.5% (12)
0:2 Витория Гимарайнш
10.5% (12)
2:1 АВС
5.3% (6)
1:0 АВС
3.5% (4)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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АВС
Витория Гимарайнш
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