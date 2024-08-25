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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
АВС
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
30' Желтая карточка
Лукка Жонатан
46' Желтая карточка
Нейва Кристиан
1:0
74' Гол
Нене Андерсон Мигель
82' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
85' Желтая карточка
Gustavo Silva
88' Желтая карточка
Сантуш Нуну
90' Желтая карточка
Yair Mena
90'+9
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
27
Вейга
Эрик
47
Лукка
Жонатан
6
Ру
Баптист
8
Абурджания
Георгий
14
Пиазон
Лукас
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
6
Силва
Ману
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
18
Арканжу
Телму
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
АВС
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

АВС
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
К
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.67
Нейва Кристиан 1 0.33
John Mercado 1 0.33
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.33
Jesus Ramirez 1 0.33
Силва Тьягу 0 0
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Yair Mena 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 2 0
Гашпар Бруну 1 0
Силва Тьягу 1 0
Боревкович Тони 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Gustavo Silva 1 0

Результаты матчей

АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1
АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1

Результаты матчей

АВС
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АВС
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Морейренсе
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
АВС
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 2
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Yair Mena совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 88'
    Сантуш Нуну III тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 85'
    Gustavo Silva совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 82'
    Вильянуэва Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 81'
    Тактическая замена. Силва Ману уходит с поля и его заменяет Gustavo Silva
  • 81'
    Тактическая замена. Нене Андерсон Мигель уходит с поля и его заменяет Yair Mena
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Лукка Жонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    АВС 10.5% (12)
    X 11.4% (13)
    Витория Гимарайнш 78.1% (89)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч АВС 1:0 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч АВС 1:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    АВС
    10.5% (12)
    Ничья
    11.4% (13)
    Витория Гимарайнш
    78.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    39.5% (45)
    0:1 Витория Гимарайнш
    23.7% (27)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    0:2 Витория Гимарайнш
    10.5% (12)
    2:1 АВС
    5.3% (6)
    1:0 АВС
    3.5% (4)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
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