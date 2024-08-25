Тур: 3. Стадион: Авиш. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаЛукка Жонатан
46' Желтая карточкаНейва Кристиан
1:0
74' ГолНене Андерсон Мигель
82' Желтая карточкаВильянуэва Микель
85' Желтая карточкаGustavo Silva
88' Желтая карточкаСантуш Нуну
90' Желтая карточкаYair Mena
90'+9
Ход матча
30'
46'
74'
85'
88'
90'
22
Leo
Alaba
27
Вейга
Эрик
14
Пиазон
Лукас
17
John
Mercado
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Leo AlabaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вейга ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
17 John MercadoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
-
-
16 Yair Mena
-
23 Густаво Лео
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
История личных встреч
АВС
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.67
|Нейва Кристиан
|1
|0.33
|John Mercado
|1
|0.33
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|0.33
|Jesus Ramirez
|1
|0.33
|Силва Тьягу
|0
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|0
|0
Карточки
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
|Yair Mena
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|2
|0
|Гашпар Бруну
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Gustavo Silva
|1
|0
Результаты матчей
АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
АВС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1
АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1
Результаты матчей
АВС
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АВС
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Порту
|Галено Вандерсон
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 2
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
|АВС
|Samuel
|1 1
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
Прогнозы на матч АВС 1:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
АВС
10.5% (12)
Ничья
11.4% (13)
Витория Гимарайнш
78.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
39.5% (45)
0:1 Витория Гимарайнш
23.7% (27)
1:1 Ничья
10.5% (12)
0:2 Витория Гимарайнш
10.5% (12)
2:1 АВС
5.3% (6)
1:0 АВС
3.5% (4)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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