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Тур: 1. Стадион: .
Монако
 
Позже
Дженоа

Ход матча

16'
0:1
Мессиас Жуниор
32'
 
37'
Марипан Гильермо
Синго Вилфред
 
Прогнозы 120
Монако 95% (114)
X 4.2% (5)
Дженоа 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Дженоа
3.70
4.12
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4.37
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Все Коэффициенты
Монако
Дженоа

История личных встреч

Монако
Дженоа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:3
ТМК
2:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
72

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1
Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1
Дженоа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17
Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0
  • Первый тайм
  • 44'
    Вандерсон смещался в центр с правой стороны, но на удар по воротам не решился и отдал короткий пас на Такуми Минамино.
  • Офсайд
    43'
    Положение "вне игры" получается у "Дженоа" в левой части чужой штрафной площадки.
  • Фол, нарушение
    42'
    Небольшое нарушение правил фиксируется в середине поля. В отношении Ламина Камара из состава "Монако" был совершён фол.
  • 40'
    Денис Закария пробивал с шестнадцати метров, но соперник помешал ему ударить нормально, и мяч был подкинут в перчатки Николы Леали.
  • 38'
    Вандерсон с правого фланга забросил мяч вперёд в центр, где его благополучно забрал Никола Леали.
  • Замена
    37'
    Замена произошла в составе "Монако". Появился в игре Гильермо Марипан.
  • 37'
    Ламин Камара прострелил с правого фланга со штрафного "Монако", но никакого опасного момента не вышло.
  • Фол, нарушение
    36'
    Кони де Винтер нарушил правила в обороне на левом фланге, где вцепился в Бреля Эмболо.
  • Угловой
    35'
    Угловой у "Монако" на правом фланге. Ламин Камара подаёт со стандарта, есть попытка забить мяч в ворота, но всё блокируется там игроками "Дженоа".
  • 34'
    Атакует "Монако" левым флангом, зарабатывает себе аут. То есть ничего опасного.
  • 32'
    Напрямую пробили монегаски с назначенного штрафного удара. Подкидка получилась над створом. Сначала казалось, что подача.
  • Желтая карточка
    32'
    Жёлтую карточку получает Алессандро Вольякко, нарушивший правила близко к правому флангу своей половины поля.
  • 31'
    С левого фланга Витинья простреливает в чужую штрафную площадь, где обрести мяч некому, кроме Филиппа Кёна.
  • Угловой
    30'
    На этот раз с правого фланга угловой у "Монако", Ламин Камара навешивает с нового стандарта, и удар идёт головой мимо створа на дальней штанге.
  • Угловой
    29'
    Подаёт угловой "Монако" с левого фланга, и Кони де Винтер головой отправляет мяч наа новый угловой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Штанга
      29'
      Момент "Монако"! Фоларин Балогун бьёт с правой стороны, и мяч летит в дальнюю штангу. Потом угловой выходит.
    • 28'
      Атака "Дженоа", с правого угла штрафной площади производится удар по воротам, но мяч блокируется.
    • Судья
      27'
      Пауза на водопой.
    • Травма, повреждение
      26'
      Никола Леаои соо свободного выбил мяч далеко вперед, а Витинья вышел почти один на один, упал в чужой штрафной площади и теперь получает медицинскую помощь.
    • Офсайд
      25'
      Положение "вне игры" фиксируется у "Монако" на левом фланге. Свободный удар исполнит "Дженоа".
    • 24'
      На живописном стадионе проходит этот матч. С одной стороны нависает гора над полем. Есть там ограждение на случай оползней.
    • Опасный момент
      22'
      Заработали штрафной удар игроки "Дженоа" в нескольких метрах от штрафной площади "Монако". Последовал наброс на правый полуфланг, Аарон Кариколь сделал поперечную скидку, а Милан Бадель сходу не попал в левый угол. Опасный момент был.
    • Опасный момент
      20'
      Момент у "Монако"! Ламин Камара сыграл в стенку с Вандерсоном и навесил из области правого угла штрафной площади на дальнюю штангу, где не попал в ближний угол головой Брель Эмболо.
    • Судья
      19'
      Ламин Камара отдал к чужой штрафной площади передачу Фоларину Балогуну, который упал без последствий в виде пенальти.
    • Штанга
      18'
      Новый момент у "Дженоа"! Витинья двигался с мячом, вошёл в штрафную площадь "Монако" со смещением несколько в левую сторону и отправил мяч в перекладину.
    • 16'
      Полузащитник "Монако" Александр Головин пропускает сегодняшний матч из-за повреждения.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЖУНИОР МЕССИАС!
      Обыгрались игроки "Дженоа" на левом фланге, последовала подача к ворота, и Жуниор Месси реализовал свой шанс, головой послав мяч в левый угол.
    • 15'
      Матео Ретеги запустил себя в левую часть чужой штрафной площадки, где не совладал с непослушным мячом и выпустил его за пределы поля за лицевую линию.
    • 14'
      Кассум Уаттара выполнил заброс вперёд на левый фланг, а выскочивший туда за пределы своей штрафной площади Никола Леали выбил мяч головой.
    • Офсайд
      13'
      Прострел с левого полуфланга есть у "Дженоа", однако Мохаммед Салису играет на перехвате, и офсайд фиксируется у команды из Италии.
    • Опасный момент
      12'
      Грубая ошибка обороны "Дженоа" - просто подарили мяч Брелю Эмболо. Другое дело, что швейцарский нападающий "Монако" не смог нормально пробить с короткой дистанции с правого угла вратарской, и Никола Леали спас свою команду.
    • 11'
      Активнее смотрится команда Ади Хюттера в дебюте матча, хотя был подход и у подопечных Альберто Джилардино.
    • 10'
      Кони де Виктор подчистил ситуацию рядом со своими воротами - вынес мяч за боковую линию.
    • 9'
      Матео Ретеги на своей половине поля мелко сфолил против Вандерсона, после чего арбитр погасил начавшие было разгораться страсти.
    • 8'
      Фоларин Балогун в районе линии чужой штрафной площади скинул мяч Брелю Эмболо, пробившему низом в руки вратаря "Дженоа". Это стало возможным из-за ошибки итальянской команды на своей половине поля, которая потеряла там мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной удар заработал "Дженоа" на правом фланге. Со стандарта последовала подача, и Матео Ретеги нарушил правила в атаке.
    • 4'
      "Монако" атакует, идёт прострельная передача с левого фланга, но она получается безадресная, некому замкнуть её.
    • 3'
      "Монако" играет в преимущественно белой форме (с красными гетрами), а у "Дженоа" золотисто-чёрная расцветка.
    • 2'
      Дальний удар теперь наносится по воротам итальянской команды, и намертво ловит мяч Никола Леали.
    • Опасный момент
      1'
      Момент у "Монако" на первой же минуте! Такуми Минамино с правого полуфланга бил кручёным ударом в дальний угол, куда мяч не пустил Никола Леали.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Пошли футболисты на газон под аплодисменты зрителей с трибуны.
    • Пока команды только готовятся к выходу на поле.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче французский "Монако" сыграет с итальянским "Дженоа". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50.8% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Монако 95% (114)
    X 4.2% (5)
    Дженоа 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Дженоа
    3.70
    4.12
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    4.37
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако - Дженоа

    Исход игры
    Монако
    95% (114)
    Ничья
    4.2% (5)
    Дженоа
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50.8% (61)
    2:0 Монако
    18.3% (22)
    1:0 Монако
    8.3% (10)
    3:1 Монако
    5% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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