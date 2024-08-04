Ламин Камара прострелил с правого фланга со штрафного "Монако", но никакого опасного момента не вышло.

Замена произошла в составе "Монако". Появился в игре Гильермо Марипан.

Вандерсон с правого фланга забросил мяч вперёд в центр, где его благополучно забрал Никола Леали.

Денис Закария пробивал с шестнадцати метров, но соперник помешал ему ударить нормально, и мяч был подкинут в перчатки Николы Леали.

Небольшое нарушение правил фиксируется в середине поля. В отношении Ламина Камара из состава "Монако" был совершён фол.

Положение "вне игры" получается у "Дженоа" в левой части чужой штрафной площадки.

Вандерсон смещался в центр с правой стороны, но на удар по воротам не решился и отдал короткий пас на Такуми Минамино.

Подаёт угловой "Монако" с левого фланга, и Кони де Винтер головой отправляет мяч наа новый угловой.

На этот раз с правого фланга угловой у "Монако", Ламин Камара навешивает с нового стандарта, и удар идёт головой мимо створа на дальней штанге.

С левого фланга Витинья простреливает в чужую штрафную площадь, где обрести мяч некому, кроме Филиппа Кёна.

Жёлтую карточку получает Алессандро Вольякко, нарушивший правила близко к правому флангу своей половины поля.

Напрямую пробили монегаски с назначенного штрафного удара. Подкидка получилась над створом. Сначала казалось, что подача.

Атакует "Монако" левым флангом, зарабатывает себе аут. То есть ничего опасного.

Угловой у "Монако" на правом фланге. Ламин Камара подаёт со стандарта, есть попытка забить мяч в ворота, но всё блокируется там игроками "Дженоа".

Кони де Винтер нарушил правила в обороне на левом фланге, где вцепился в Бреля Эмболо.

29' Момент "Монако"! Фоларин Балогун бьёт с правой стороны, и мяч летит в дальнюю штангу. Потом угловой выходит.

28' Атака "Дженоа", с правого угла штрафной площади производится удар по воротам, но мяч блокируется.

27' Пауза на водопой.

26' Никола Леаои соо свободного выбил мяч далеко вперед, а Витинья вышел почти один на один, упал в чужой штрафной площади и теперь получает медицинскую помощь.

25' Положение "вне игры" фиксируется у "Монако" на левом фланге. Свободный удар исполнит "Дженоа".

24' На живописном стадионе проходит этот матч. С одной стороны нависает гора над полем. Есть там ограждение на случай оползней.

22' Заработали штрафной удар игроки "Дженоа" в нескольких метрах от штрафной площади "Монако". Последовал наброс на правый полуфланг, Аарон Кариколь сделал поперечную скидку, а Милан Бадель сходу не попал в левый угол. Опасный момент был.

20' Момент у "Монако"! Ламин Камара сыграл в стенку с Вандерсоном и навесил из области правого угла штрафной площади на дальнюю штангу, где не попал в ближний угол головой Брель Эмболо.

19' Ламин Камара отдал к чужой штрафной площади передачу Фоларину Балогуну, который упал без последствий в виде пенальти.