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Тур: 1.
Монако
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 59
Монако 93.2% (55)
X 6.8% (4)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Монако
Дженоа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:3
ТМК
2:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
72

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1
Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1
Дженоа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17
Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Монако 93.2% (55)
    X 6.8% (4)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Монако - Дженоа онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Дженоа

    Исход игры
    Монако
    93.3% (56)
    Ничья
    6.7% (4)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (30)
    Меньше
    49.15% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (34)
    Нет
    42.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    46.7% (28)
    2:0 Монако
    30% (18)
    1:0 Монако
    11.7% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
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    Монако
    Дженоа
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