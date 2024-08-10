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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Hempel R.
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 20'
ПСЖ
0'
1:0
13' Гол
Опенда Лои

Ход матча

13'
Опенда Лои
1:0
Прогнозы 66
РБ Лейпциг 24.2% (16)
X 21.2% (14)
ПСЖ 54.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
ПСЖ
3.60
4.90
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
РБ Лейпциг
ПСЖ

История личных встреч

РБ Лейпциг
ПСЖ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
54

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
  • Первый тайм
  • 16'
    Французы по левому флангу неспешно продвигаются вперёд, зарабатывая серию аутов.
  • Офсайд
    15'
    Поульсен слева выскочил один на один с голкипером, но арбитры зафиксировали офсайд.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ОПЕНДА!!! Хозяева исполнили угловой удар. Мяч отскочил к дальней штанге, где Опенда подработал и с девяти метров с небольшим рикошетом пробил в дальний угол.
  • 10'
    Проход Опенда по левому флангу соперники остановили.
  • 8'
    Опенда промчался по флангу, попытался сыграть в центр, но пас не прошёл. 
  • 6'
    В первые минуты встречи хозяева больше контролируют мяч, но к чужим воротам не подходят.
  • 4'
    Пока примеряются друг к другу соперник. Без опасных моментов у нас. 
  • 2'
    "РБ Лейпциг" играет в белой форме, "ПСЖ" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют немецкий «РБ Лейпциг» и французский «ПСЖ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 66
РБ Лейпциг 24.2% (16)
X 21.2% (14)
ПСЖ 54.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
ПСЖ
3.60
4.90
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 ПСЖ

Исход игры
РБ Лейпциг
23.5% (16)
Ничья
20.6% (14)
ПСЖ
55.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
84.13% (53)
Меньше
15.87% (10)
Обе команды забьют
Да
95.24% (60)
Нет
4.76% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
44.1% (30)
2:1 РБ Лейпциг
17.6% (12)
2:2 Ничья
10.3% (7)
1:1 Ничья
10.3% (7)
2:3 ПСЖ
2.9% (2)
0:1 ПСЖ
2.9% (2)
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