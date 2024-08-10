Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена. Главный судья: Hempel R.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
13'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: _Rose M.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Мбайе ИбраимПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
-
51 _Pacho W.
-
42 _Zague Y.
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кари АйманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 _Mayulu S.
-
87 _Neves J.
-
Главный тренер: Энрике Луис
История личных встреч
РБ Лейпциг
ПСЖ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
54
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 ПСЖ
Исход игры
РБ Лейпциг
23.5% (16)
Ничья
20.6% (14)
ПСЖ
55.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
84.13% (53)
Меньше
15.87% (10)
Обе команды забьют
Да
95.24% (60)
Нет
4.76% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
44.1% (30)
2:1 РБ Лейпциг
17.6% (12)
2:2 Ничья
10.3% (7)
1:1 Ничья
10.3% (7)
2:3 ПСЖ
2.9% (2)
0:1 ПСЖ
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!