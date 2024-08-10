Первый тайм

16' Французы по левому флангу неспешно продвигаются вперёд, зарабатывая серию аутов.

15' Поульсен слева выскочил один на один с голкипером, но арбитры зафиксировали офсайд.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ОПЕНДА!!! Хозяева исполнили угловой удар. Мяч отскочил к дальней штанге, где Опенда подработал и с девяти метров с небольшим рикошетом пробил в дальний угол.

10' Проход Опенда по левому флангу соперники остановили.

8' Опенда промчался по флангу, попытался сыграть в центр, но пас не прошёл.

6' В первые минуты встречи хозяева больше контролируют мяч, но к чужим воротам не подходят.