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Тур: 1.
РБ Лейпциг
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 7
РБ Лейпциг 14.3% (1)
X 14.3% (1)
ПСЖ 71.4% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

РБ Лейпциг
ПСЖ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:3
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
54

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 71.4% пользователей.
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    • Прогнозы 7
    РБ Лейпциг 14.3% (1)
    X 14.3% (1)
    ПСЖ 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    14.3% (1)
    Ничья
    14.3% (1)
    ПСЖ
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (6)
    Меньше
    14.29% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (7)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    71.4% (5)
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