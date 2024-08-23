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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 16467 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Видзев Лодзь
3:2
Конец матча
Радомяк Радом
0'
1:0
18' Гол
Альварес Франциско
24' Желтая карточка
Фернандес Хуан III
41' Желтая карточка
Мамедов Рахиль
2:0
42' Пенальти
Рондич Имад
2:1
45' Гол
Роча Леонардо
52' Желтая карточка
Guilherme Zimovski
53' Желтая карточка
Донис Христос
53' Желтая карточка
Леандро
53' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
59' Желтая карточка
Damian Jakubik
65' Желтая карточка
Michal Kaput
3:1
75' Гол
Жиро Матеуш
3:2
77' Гол
Уаттара Зиэ
79' Желтая карточка
Керк Себастьян
90' Вторая желтая карточка
Бранко Рафаэл
90'+8
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
25
Ганоушек
Марек
77
Сыпек
Якуб
10
Альварес
Франциско
7
Jakub
Lukowski
78
Kamil
Cybulski
9
Рондич
Имад
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
4
Мамедов
Рахиль
14
Damian
Jakubik
10
Roberto
Alves
77
Донис
Христос
7
Пеглоу
9
Леандро
99
Guilherme
Zimovski
17
Роча
Леонардо
Видзев Лодзь
4-1-4-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:3
ТМК
2:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.6

Среднее время на гол

180
56

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Франциско 3 0.5
Рондич Имад 2 (1) 0.33
Jakub Lukowski 2 0.33
Жиро Матеуш 1 0.17
Сыпек Якуб 1 0.17
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 5 (1) 1
Леандро 1 0.2
Уаттара Зиэ 1 0.2
Капемба Освальдо Педро 1 0.2
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 3 1
Samuel Kozlovsky 1 1
Ганоушек Марек 1 0
Керк Себастьян 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Antoni Klimek 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 1
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Донис Христос 1 0
Roberto Alves 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
0
Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Ракув
 1:1 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Гурник Забже
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Лехия Гданьск
 1:1 6 0 3 3 5 - 12 3
18.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
7.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лехия Гданьск
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Ракув
 1:1 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 1:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 1:1 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Весь список
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