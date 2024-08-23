Тур: 6. Стадион: Видзев. Зрители: 16467 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
3:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолАльварес Франциско
24' Желтая карточкаФернандес Хуан III
41' Желтая карточкаМамедов Рахиль
2:0
42' ПенальтиРондич Имад
2:1
45' ГолРоча Леонардо
52' Желтая карточкаGuilherme Zimovski
53' Желтая карточкаДонис Христос
53' Желтая карточкаЛеандро
53' Желтая карточкаБранко Рафаэл
59' Желтая карточкаDamian Jakubik
65' Желтая карточкаMichal Kaput
3:1
75' ГолЖиро Матеуш
3:2
77' ГолУаттара Зиэ
79' Желтая карточкаКерк Себастьян
90' Вторая желтая карточкаБранко Рафаэл
90'+8
Ход матча
18'
41'
42'
2:0
45'
2:1
53'
53'
53'
59'
65'
75'
3:1
76'
77'
3:2
79'
90'
77
Сыпек
Якуб
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
9
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.6
Среднее время на гол
180
56
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Франциско
|3
|0.5
|Рондич Имад
|2 (1)
|0.33
|Jakub Lukowski
|2
|0.33
|Жиро Матеуш
|1
|0.17
|Сыпек Якуб
|1
|0.17
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|5 (1)
|1
|Леандро
|1
|0.2
|Уаттара Зиэ
|1
|0.2
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.2
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|3
|1
|Samuel Kozlovsky
|1
|1
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
0
Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|17.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Корона Кельце
|Konrad Matuszewski
|3