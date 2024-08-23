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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Лехия Гданьск
1:2
Конец матча
Ракув
0'
41' Желтая карточка
Bujar Pllana
45' Желтая карточка
Хлань Максим
1:0
59' Гол
Капич Рифет
68' Желтая карточка
Берггрен Густав
84' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
1:1
87' Гол
Patryk Makuch
1:2
90' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
90'+6
1
Szymon
Weirauch
33
Tomasz
Wojtowicz
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
4
Сварнас
Стратос
33
Пестка
Камил
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
97
Лампру
Лазарос
84
Адриано
Рибейро
9
Patryk
Makuch
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2.5

Среднее время на гол

50
36

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 1 0.17
Капич Рифет 1 0.17
Бобчек Томаш 1 0.17
Tomasz Neugebauer 1 0.17
Kalle Wendt 1 0.17
Хлань Максим 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.17
Драчал Давид 1 0.17
Салес Жеан Карлос 1 0.17
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.17
Patryk Makuch 1 0.17
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Bujar Pllana 2 0
Хлань Максим 1 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Оума Эрик 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Лехия Гданьск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
0
Лехия Гданьск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0
Ракув
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Ракув

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
2.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
8.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Гурник Забже
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
7.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Хлань Максим получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Bujar Pllana получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Пестка Камил уходит с поля. Родин Матай выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:2 Ракув онлайн

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