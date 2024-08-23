Тур: 6. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Wojciech Myc
1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаBujar Pllana
45' Желтая карточкаХлань Максим
1:0
59' ГолКапич Рифет
68' Желтая карточкаБерггрен Густав
84' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
1:1
87' ГолPatryk Makuch
1:2
90' ГолБраут-Брюнес Джонатан
90'+6
Ход матча
41'
45'
59'
1:0
68'
87'
1:1
90'
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Лехия Гданьск
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
2.5
Среднее время на гол
50
36
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|1
|0.17
|Капич Рифет
|1
|0.17
|Бобчек Томаш
|1
|0.17
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.17
|Kalle Wendt
|1
|0.17
|Хлань Максим
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|0.17
|Драчал Давид
|1
|0.17
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.17
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.17
|Patryk Makuch
|1
|0.17
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Хлань Максим
|1
|0
|Желизко Иван
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Лехия Гданьск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
0
Лехия Гданьск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0
Ракув
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Ракув
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Корона Кельце
|Konrad Matuszewski
|3