  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Лех
0:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
9' Желтая карточка
Исхак Микаэль
9' Желтая карточка
Гросицки Камил
19' Желтая карточка
Горгон Александр
39' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
45' Красная карточка
Цех Бенедикт

Ход матча

9'
Исхак Микаэль
 
9'
 
Гросицки Камил
19'
 
Горгон Александр
39'
 
Кулурис Эфтимос
45'
 
Цех Бенедикт
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
2.37
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, betcity.ru
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
11
Хоканс
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Погонь Щецин

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

35 матчей

40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
К
0:1
Э
5:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.95

Среднее время на гол

65
95

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 4 (1) 0.67
Хотич Дино 2 0.33
Соуза Афонсу 1 0.17
Голизаде Али 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Антони Козубал 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 0.5
Kacper Lukasiak 2 0.33
Бичахчян Ваан 1 0.17
Горгон Александр 1 0.17
Patryk Paryzek 1 0.17
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Гургул Михал 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Гросицки Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Лех
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1

Результаты матчей

Лех
Погонь Щецин

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лех
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Погонь Щецин
 0:0 6 3 2 1 8 - 3 11
3.
Лех
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Погонь Щецин
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Цех Бенедикт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 39'
    Кулурис Эфтимос получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Горгон Александр получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Гросицки Камил получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Лех.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.16. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.16 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Погонь Щецин
2.37
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, betcity.ru
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лех
Погонь Щецин
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный