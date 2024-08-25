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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 29156 Главный судья: Ласык Петр
Лех
2:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
8' Желтая карточка
Исхак Микаэль
9' Желтая карточка
Гросицки Камил
19' Желтая карточка
Горгон Александр
39' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
45' Красная карточка
Цех Бенедикт
1:0
54' Гол
Соуза Афонсу
70' Желтая карточка
Муравски Радослав
2:0
77' Гол
Голизаде Али
87' Желтая карточка
Patryk Paryzek
90' Желтая карточка
Голизаде Али
90'+4
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
11
Хоканс
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Погонь Щецин

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

35 матчей

40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
К
0:1
Э
5:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.95

Среднее время на гол

65
95

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 4 (1) 0.67
Хотич Дино 2 0.33
Соуза Афонсу 2 0.33
Голизаде Али 1 0.17
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Антони Козубал 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 0.5
Kacper Lukasiak 2 0.33
Бичахчян Ваан 1 0.17
Горгон Александр 1 0.17
Patryk Paryzek 1 0.17
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Гургул Михал 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Лех
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1

Результаты матчей

Лех
Погонь Щецин

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лех
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Легия
 0:0 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 5 0 4 1 2 - 4 4
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 0:0 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Шленск Вроцлав
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Легия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Шленск Вроцлав
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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