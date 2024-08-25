Тур: 6. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
2'
19
Ортис
Арнау
17
Шварц
Петр
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Легия
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
78.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
40 матчей
20%
25%
55%
8 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
4 победы 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.5%
30%
47.5%
9 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.76
0.74
Среднее время на гол
118
122
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.74
1.48
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.23
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
73
80
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.2
|Герчио Томмазо
|1
|0.2
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.5
|Лима Лукас II
|2
|0.33
|Капустка Бартош
|1
|0.17
|Морисита Рёя
|1
|0.17
|Августиняк Рафал
|1
|0.17
|Wojciech Urbanski
|1
|0.17
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.17
|Винагре Рубен
|0
|0
|Вшолек Павел
|0
|0
|Альфарела Мигуэль
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Симеон
|2
|0
|Маценко Егор
|0
|1
|Науэль Матиас
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Блаж
|3
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
6
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2
Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Легия
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3