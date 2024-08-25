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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шленск Вроцлав
0:0
Первый тайм: 26'
Легия
0'
2' Желтая карточка
Крамер Блаж

Ход матча

2'
 
Крамер Блаж
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Шленск Вроцлав
Ничья
Легия
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
78
Герчио
Томмазо
16
Покорны
Петер
19
Ортис
Арнау
17
Шварц
Петр
77
Цебуля
Марчин
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
42
Барсия
Серхио
5
Гонсалвеш
Клод
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
25
Морисита
Рёя
19
Винагре
Рубен
28
Гуаль
Марк
9
Крамер
Блаж
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Легия
3-1-4-2

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Легия

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
78.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

40 матчей

20%
25%
55%
8 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
4 победы 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.5%
30%
47.5%
9 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

Э
0:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.76
0.74

Среднее время на гол

118
122

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.74
1.48

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.23
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

73
80

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.2
Герчио Томмазо 1 0.2
Жуковски Матеуш 0 0
Петков Алекс 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Блаж 3 (1) 0.5
Лима Лукас II 2 0.33
Капустка Бартош 1 0.17
Морисита Рёя 1 0.17
Августиняк Рафал 1 0.17
Wojciech Urbanski 1 0.17
Гуаль Марк 1 (1) 0.17
Винагре Рубен 0 0
Вшолек Павел 0 0
Альфарела Мигуэль 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Симеон 2 0
Маценко Егор 0 1
Науэль Матиас 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Блаж 3 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Гуаль Марк 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Wojciech Urbanski 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
6
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2
Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Легия

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Легия
 0:0 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 5 0 4 1 2 - 4 4
16.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 0:0 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Шленск Вроцлав
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Легия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Шленск Вроцлав
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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