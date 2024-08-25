  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 55'
Витория
0'
1:0
6' Гол
William Gomes
2:0
30' Гол
Арруда Эрик

Ход матча

6'
William Gomes
1:0
26'
 
Феррейра Карлос Эдуардо
Nascimento Leite Matheus II
30'
Арруда Эрик
(Лукас Моура)
2:0
46'
 
Edu Goncalvec2
Рикардо Риллер
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Витория
1.77
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6.79
5.20
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Все Коэффициенты
93
Жандрей
32
Феррареси
Науэль
5
Арболеда
Роберт
25
Sabino2
15
Michel
Araujo
20
Антонио
Маркос
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
39
William
Gomes
9
Кальери
Хонатан
33
Арруда
Эрик
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
36
Machado
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
Сан-Паулу
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Витория

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
3:1
БСА
3:2
БСА
3:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.38
1.78

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 7 (1) 0.29
Лукас Моура 5 (1) 0.21
Кальери Хонатан 5 0.21
Силва Андре III 4 0.17
_Ferreira 3 0.13
Феррейра Факундо 2 0.08
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
William Gomes 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.21
Алеррандро 4 (2) 0.17
Nascimento Leite Matheus II 3 0.13
Wagner Leonardo 3 (1) 0.13
Osvaldo 2 (1) 0.08
Jose Hugo 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Janderson 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 10 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Бобадилья Дамиан 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Арруда Эрик 1 0
Рафинья XXI 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 7 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Janderson 5 0
Андраде Лео 5 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Willian VI 3 0
Nascimento Leite Matheus II 3 0
Lepu 3 0
Camutanga 1 1
Муриэл Беккер 2 0
Алеррандро 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Брено Родригес 0 1
Нерис 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Everaldo 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Jose Hugo 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Витория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витория
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

9
13
Сан-Паулу
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Витория
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
56%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
6
32%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
3
43%
3
16%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
20%
7
39%
76-90

Забито

32
24
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
8
25%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Пропущено

22
37
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
3
14%
2
5%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
6
27%
8
22%
31-45
4
18%
7
19%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
6
27%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0
Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Витория

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
10
13
1.5
7
16
3
20
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
5.
Сан-Паулу
 2:0 24 12 5 7 33 - 23 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 0:0 23 11 5 7 31 - 24 38
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 20 6 8 6 18 - 18 26
15.
Крисьюма
 22 6 7 9 30 - 33 25
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 0:2 24 6 4 14 25 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 2:0 13 9 2 2 19 - 8 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
5.
Крузейро
 0:0 10 8 1 1 20 - 7 25
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 12 3 6 3 16 - 18 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 3 5 2 11 - 10 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 0:2 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Крузейро
 0:0 13 3 4 6 11 - 17 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 3 3 4 7 - 8 12
10.
Сан-Паулу
 2:0 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Витория
 0:2 12 2 2 8 10 - 20 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    William Gomes сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Кальери Хонатан бьет в цель!
  • 46'
    Рикардо Риллер уходит с поля. Эду выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Лукас Моура сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Арруда Эрик бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Витория
1.77
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6.79
5.20
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Сан-Паулу
Витория
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