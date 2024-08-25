Тур: 24.
Ход матча
6'
1:0
30'
2:0
93
Жандрей
25
Sabino2
16
Густаво
Диас
33
Арруда
Эрик
97
Lepu
36
Machado
29
Willian
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
50 Йонг
-
-
13 Рафинья XXI
-
-
22 Нето Руан
-
-
34 Igao
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Сан-Паулу
Витория
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.38
1.78
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|7 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.21
|Кальери Хонатан
|5
|0.21
|Силва Андре III
|4
|0.17
|_Ferreira
|3
|0.13
|Феррейра Факундо
|2
|0.08
|Alisson II
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|William Gomes
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.21
|Алеррандро
|4 (2)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.13
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.13
|Osvaldo
|2 (1)
|0.08
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|10
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Welington
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Бобадилья Дамиан
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|7
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Janderson
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Willian VI
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Нерис
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Витория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витория
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
9
13
Сан-Паулу
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Витория
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
56%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
6
32%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
3
43%
3
16%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
20%
7
39%
76-90
Забито
32
24
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
8
25%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
8
33%
76-90
Пропущено
22
37
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
3
14%
2
5%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
6
27%
8
22%
31-45
4
18%
7
19%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
6
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0
Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0
Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Витория
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
167
1013
716
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|22
|12
|5
|5
|36 - 25
|41
|5.
|2:0
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|6.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|7.
|0:0
|23
|11
|5
|7
|31 - 24
|38
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|11.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|13.
|22
|8
|3
|11
|21 - 25
|27
|14.
|0:0
|20
|6
|8
|6
|18 - 18
|26
|15.
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|0:2
|24
|6
|4
|14
|25 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|2:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 8
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|5.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|6.
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|12
|3
|6
|3
|16 - 18
|15
|15.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|10.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|0:2
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7