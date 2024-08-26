Тур: 24.
2:1
Второй тайм: 86'
0'
1:0
17' ГолРичард Майкл
31' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
1:1
57' ГолМендес Дуглас
2:1
59' Гол в свои воротаRaul González II
67' Желтая карточкаЭнрике Бруно
Ход матча
17'
1:0
31'
57'
1:1
59'
2:1
67'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Фламенго»
-
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 LorranПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
-
32 Riquelme
-
-
-
-
58 Dija
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Фламенго
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.43
|Энрике Бруно
|5
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.09
|Мойзес Моура
|2
|0.09
|Луис Давид
|2
|0.09
|Жерсон Сантос
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
|Уэсли Лопес
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.32
|Линкольн II
|3 (1)
|0.14
|Саша Эдуардо
|2
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|Борбас Тиаго
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Raul González II
|1
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Жонатан Луис
|1
|0.05
|Ignacio Laquintana
|1
|0.05
|Мендес Дуглас
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.05
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|4
|1
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Фламенго
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
17
12
Фламенго
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Ред Булл Брагантино
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
3
25%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
3
19%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
5
36%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Забито
37
26
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
5%
8
31%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
6
16%
6
23%
31-45
3
8%
4
15%
46-60
8
22%
1
4%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
10
42%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
2:1
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
38
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
183
1111
714
220
120
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|30 - 20
|48
|2.
|24
|14
|5
|5
|41 - 24
|47
|3.
|2:1
|23
|13
|5
|5
|38 - 26
|44
|4.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|7.
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|8.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|25 - 24
|29
|10.
|20
|7
|7
|6
|19 - 18
|28
|11.
|22
|8
|4
|10
|26 - 33
|28
|12.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|13.
|22
|8
|3
|11
|21 - 25
|27
|14.
|1:2
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|15.
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|22
|4
|6
|12
|21 - 34
|18
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|5.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|6.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|7.
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|1:2
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|13.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|14.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|15.
|12
|3
|6
|3
|16 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|20.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|1:2
|12
|1
|5
|6
|13 - 18
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7