Тур: 24.
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолРичард Майкл
31' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
1:1
57' ГолМендес Дуглас
2:1
59' Гол в свои воротаRaul González II
68' Желтая карточкаЭнрике Бруно
90'+6
Ход матча
17'
1:0
31'
57'
1:1
59'
2:1
68'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклНападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 LorranПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
-
32 Riquelme
-
-
-
-
58 Dija
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Фламенго
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.43
|Энрике Бруно
|5
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.09
|Мойзес Моура
|2
|0.09
|Луис Давид
|2
|0.09
|Жерсон Сантос
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
|Уэсли Лопес
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.32
|Линкольн II
|3 (1)
|0.14
|Саша Эдуардо
|2
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|Борбас Тиаго
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Raul González II
|1
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Жонатан Луис
|1
|0.05
|Ignacio Laquintana
|1
|0.05
|Мендес Дуглас
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.05
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|4
|1
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
12
Фламенго
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
17
12
Фламенго
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
21
24
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
5%
3
21%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
5%
5
36%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Забито
38
28
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
5%
8
29%
1-15
10
26%
3
11%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
9
24%
4
14%
76-90
Пропущено
26
27
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
7
26%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
10
38%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
6 раз 50%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:1
7 раз 30%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 32%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 55%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
91
84
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
39
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
193
1211
715
221
121
221
122
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7