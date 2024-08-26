  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 24.
Фламенго
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
17' Гол
Ричард Майкл
31' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
1:1
57' Гол
Мендес Дуглас
2:1
59' Гол в свои ворота
Raul González II
68' Желтая карточка
Энрике Бруно
90'+6
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
21
Аллан
Соуза
5
Пульгар
Эрик
8
Жерсон
Сантос
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
7
Араужо
Луис
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
39
Мендес
Дуглас
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
5
Да
Силва
Джадсом
23
Raul
González
II
6
Жонатан
Луис
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
Фламенго
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 10 (3) 0.43
Энрике Бруно 5 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
Араужо Луис 3 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.09
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.09
Мойзес Моура 2 0.09
Луис Давид 2 0.09
Жерсон Сантос 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Ортис Лео 0 0
Уэсли Лопес 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.32
Линкольн II 3 (1) 0.14
Саша Эдуардо 2 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.09
Витиньо Витор V 2 0.09
Эвангелиста Лукас 2 0.09
Борбас Тиаго 2 0.09
Фернандес Матеус 1 0.05
Raul González II 1 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Жонатан Луис 1 0.05
Ignacio Laquintana 1 0.05
Мендес Дуглас 1 0.05
Кандидо Луан 1 (1) 0.05
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 4 0
Лео Перейра 4 0
Луис Давид 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Айртон Лукас 2 0
Мойзес Моура 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Да Силва Джадсом 4 1
Саша Эдуардо 3 1
Энрике Педру II 4 0
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Эвангелиста Лукас 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Raul González II 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Фламенго
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
12
Фламенго
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

17
12
Фламенго
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

21
24

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
5%
3
21%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
5%
5
36%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Забито

38
28
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
5%
8
29%
1-15
10
26%
3
11%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Пропущено

26
27
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
7
26%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
10
38%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:1
6 раз 50%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:1
7 раз 30%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 32%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 55%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
4
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
3
9
2
9
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
3
12
11
1.5
7
15
2
21
2.5
1
21
2
21
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 23 11 4 8 31 - 25 37
8.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 7 7 6 19 - 18 28
11.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
14.
Ред Булл Брагантино
 22 7 6 9 27 - 28 27
15.
Крисьюма
 22 6 7 9 30 - 33 25
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
5.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
6.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
13.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Крисьюма
 12 3 6 3 16 - 18 15
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 12 1 5 6 13 - 18 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 2:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный