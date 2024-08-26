Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Команда Кальяри имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Удар от ворот произведет Комо

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Дентелло Пауло пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

44' Луперто Себастьяно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Морено Альберто получил желтую карточку от судьи

41' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

38' Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Да Кунья Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Комо

34' Дентелло Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Стрефецца Габриэль пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

33' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кутроне Патрик пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

32' Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Matthias Braunoeder выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Пикколи Роберто пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна ловит мяч

25' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Кальяри

23' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Лувумбу Зито получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Лувумбу Зито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

17' Прати Маттео получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Комо

16' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лувумбу Зито нанес удар в каркас ворот!

14' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Matthias Braunoeder - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Морено Альберто пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

11' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

3' Комо идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля

1' Судья начинает матч