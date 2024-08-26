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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Кальяри
1:1
Конец матча
Комо
0'
12' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
17' Желтая карточка
Прати Маттео
42' Желтая карточка
Морено Альберто
1:0
44' Гол
Пикколи Роберто
1:1
53' Гол
Кутроне Патрик
63' Желтая карточка
Марин Рэзван
90'+8

Ход матча

12'
 
Браунёдер Маттиас
17'
Прати Маттео
 
42'
 
Морено Альберто
44'
Пикколи Роберто
(Луперто Себастьяно)
1:0
46'
 
Перроне Максимо
Браунёдер Маттиас
53'
1:1
Кутроне Патрик
(Доссена Альберто)
58'
 
Пас Николас
Да Кунья Лукас
58'
 
Черри Альберто
Белотти Андреа
60'
Адопо Ндари
Прати Маттео
 
63'
Марин Рэзван
 
67'
Паломино Хосе
Мина Йерри
 
67'
Лападула Джанлука
Лувумбу Зито
 
69'
 
Роберто Серхи
Маццителли Лука
81'
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
 
81'
Паволетти Леонардо
Пикколи Роберто
 
89'
 
Гольданига Эдоардо
Доссена Альберто

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 362 Количество передач 422
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кальяри 84.9% (101)
X 9.2% (11)
Комо 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
37
Дентелло
Пауло
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
3
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
25
Рейна
Пепе
6
Иовин
Алессио
13
Доссена
Альберто
93
Барба
Федерико
18
Морено
Альберто
7
Стрефецца
Габриэль
27
Браунёдер
Маттиас
36
Маццителли
Лука
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
11
Белотти
Андреа
Кальяри
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Кальяри
Комо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 1 0.5
Луперто Себастьяно 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 1 0.5
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейола Алессандро 1 0
Марин Рэзван 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Прати Маттео 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верди Симоне 1 0
Морено Альберто 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0
Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3

Результаты матчей

Кальяри
Комо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Москера Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Верона Тчатчуа Джексон 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кальяри: 47%, Комо: 53%.
  • 98'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 97'
    Дейола Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Марин Рэзван из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
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    Прогнозы 119
    Кальяри 84.9% (101)
    X 9.2% (11)
    Комо 5.9% (7)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кальяри 1:1 Комо онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Комо

    Исход игры
    Кальяри
    84.9% (101)
    Ничья
    9.2% (11)
    Комо
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    35.3% (42)
    1:0 Кальяри
    31.1% (37)
    2:0 Кальяри
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    8.4% (10)
    1:2 Комо
    3.4% (4)
    3:1 Кальяри
    1.7% (2)
    3:0 Кальяри
    1.7% (2)
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